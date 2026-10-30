Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

Snapshot Δύο σέρφερ στην Καλιφόρνια συνάντησαν έναν λευκό καρχαρία μήκους 4,5 μέτρων που τους έριξε νερό με το πτερύγιό του χωρίς επιθετική διάθεση.

Το περιστατικό καταγράφηκε με drone από τον David Steiner κατά τη διάρκεια της περιόδου επιστροφής των λευκών καρχαριών στην Κεντρική Καλιφόρνια, γνωστής ως «Sharkoctober».

Ο σέρφερ Τζόελ Χέντριξ δήλωσε ότι δεν φοβήθηκε και περιέγραψε τη συνάντηση ως μια απλή «βουτιά» νερού από τον καρχαρία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κλείστηκε ακτή στο Huntington Beach μετά από αναφορές για επιθετικό λευκό καρχαρία, ενώ συστάσεις αποφυγής δραστηριοτήτων δόθηκαν και στο Pacific Grove λόγω θεάσεων καρχαριών.

Ο Δρ. Chris Lowe εξήγησε ότι οι αλλαγές στη θερμοκρασία των ωκεανών επηρεάζουν τη μετακίνηση νεαρών και ενήλικων λευκών καρχαριών, που επισκέπτονται τα νερά της Κεντρικής Ακτής για τροφή. Snapshot powered by AI

Με ένα τρομακτικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι δύο σέρφερ την ώρα που ξεκουράζονταν στις σανίδες τους, ανοιχτά της Pier Avenue στο Oceano της Καλιφόρνια.

Ένας λευκός καρχαρίας μήκους 4,5 τους πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, πριν γυρίσει απότομα και φύγει από το σημείο με ταχύτητα, ρίχνοντάς τους νερά με το πτερύγιό του.

Το συγκλονιστικό περιστατικό έγινε την Τετάρτη 28/10 και αποτυπώθηκε με τη χρήση drone από τον David Steiner, ο οποίος καταγράφει τους καρχαρίες της Καλιφόρνια εδώ και χρόνια. Πρόκειται για περίοδο επιστροφής των ενήλικων λευκών καρχαριών στις περιοχές τροφοληψίας κατά μήκος της ακτής της Κεντρικής Καλιφόρνιας, που ονομάζεται «Sharkoctober».

Ο καρχαρίας, όπως φάνηκε και στο βίντεο, δεν είχε καθόλου επιθετική διάθεση απέναντι στους δύο σέρφερ, ενώ πιθανό είναι να τρόμαξε από την παρουσία ανθρώπων και να θέλησε να διαφύγει.

Μιλώντας στην εφημερίδα San Luis Obispo Tribune, ο σέρφερ Τζόελ Χέντριξ στον οποίο ήρθε όλο το νερό από τον καρχαρία, ανέφερε ότι «απλώς με βάπτισε με μια μικρή βουτιά». «Δεν είχα πραγματικά χρόνο να πανικοβληθώ ή να φοβηθώ», πρόσθεσε ο Hendrix. «Ήταν σαν να έλεγα: “Εντάξει, απλά δεν θέλω να είμαι πια εδώ”».

Συνάντηση με καρχαίες χωρίς επιθέσεις

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι αρχές του Huntington Beach έκλεισαν ένα τμήμα της ακτής μετά από αναφορά για έναν λευκό καρχαρία μήκους 10 έως 12 ποδιών που επέδειξε επιθετική συμπεριφορά. Πιο βόρεια, η αστυνομία του Pacific Grove συνέστησε την αποφυγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων στο Lovers Point, μετά από θεάσεις καρχαριών.

Ο Δρ. Chris Lowe, διευθυντής του Shark Lab του Cal State Long Beach, εξήγησε ότι οι μεταβολές στη θερμοκρασία των ωκεανών συμβάλλουν στη μετακίνηση νεαρών λευκών καρχαριών πιο βόρεια. Και οι ενήλικες καρχαρίες επισκέπτονται συχνά τα νερά της Κεντρικής Ακτής για να τραφούν με φώκιες.

Ωστόσο, οι θεάσεις καρχαριών δεν ισοδυναμούν με επιθέσεις καρχαριών. Η συνάντηση στο Όσεάνο έληξε χωρίς τραυματισμούς, και το ζώο συνέχισε την πορεία του.

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