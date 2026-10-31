Αραγτσί: «Οι όροι μας είναι ξεκάθαροι - Δεν υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς»

Snapshot Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση.

Η Τεχεράνη θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς και οι όροι της είναι σαφείς.

Η επιστολή του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς συζητήθηκε σε υψηλόβαθμες συσκέψεις στο Ιράν, χωρίς να προβλέπονται απευθείας συνομιλίες.

Ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι η πρόταση αφορούσε κάτι πέρα από αποστολή ιατρικών προμηθειών. Snapshot powered by AI

Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι η υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο Al Jazeera αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς AP

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.

Οι⁠ New York Times και η Wall ⁠Street ⁠Journal έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε λέγοντας ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.