Η πιο παράξενη πρόσκληση στο διαδίκτυο: «Ελάτε στην Ιρλανδία να γιορτάσουμε τον γάμο που δεν έγινε»

Snapshot Η Μπρίτζετ Ντεβάνι ακύρωσε τον γάμο της λόγω προβλήματος υγείας του αρραβωνιαστικού της και δημιούργησε στο διαδίκτυο πρόσκληση για να γιορτάσει τον «γάμο που δεν έγινε».

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 11 άγνωστες γυναίκες από διάφορες χώρες, οι οποίες συμμετείχαν σε ένα ομαδικό ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το ταξίδι μετατράπηκε σε μια εβδομάδα σύνδεσης, υποστήριξης και προσωπικής ανανέωσης για όλες τις συμμετέχουσες.

Οι γυναίκες πραγματοποίησαν μια παραδοσιακή γαμήλια φωτογράφηση και συμμετείχαν σε συνεδρία για νέες αρχές στη ζωή, που είχε συναισθηματική απήχηση.

Μετά το ταξίδι, η ομάδα διατήρησε επαφή και σχεδιάζει μελλοντικά ταξίδια, αποδεικνύοντας την αξία της κοινότητας και της υποστήριξης. Snapshot powered by AI

Ο αρραβωνιαστικός της αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Ο γάμος και η σχέση τους τελικά κατέρρρευσαν. Ωστόσο η Μπρίτζετ Ντεβάνι αποφάσισε να μην κλείσει αυτό το κεφάλαιο χωρίς έναν αποχαιρετισμό.

Στράφηκε στο διαδίκτυο με μία πρόταση που είχε ελπίδα αλλά ήταν και αρκετά παράξενη. «Ελάτε στη Βόρεια Ιρλανδία και γιορτάστε τον γάμο που δεν έγινε ποτέ», έγραψε στην πρόσκλησή της. Τελικά 11 άγνωστες μεταξύ τους γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και βοήθησαν να μετατραπεί η απώλεια και η απογοήτευση σε μια αξέχαστη εβδομάδα σύνδεσης, συντροφικότητας και περιπέτειας.

Μετά τον χωρισμό της, η Μπρίτζετ ήταν συγκλονισμένη. Τον περασμένο Απρίλιο όταν ο φωτογράφος της έστειλε email για να μάθει νέα σχετικά με τα αναβληθέντα σχέδια του γάμου της, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να πάρει μια απόφαση για το τι θα κάνει.

Μία φίλη της την πατρότρυνε να δημοσιεύσει μια αγγελία για ένα ομαδικό ταξίδι μόνο για γυναίκες στα κοινωνικά δίκτυα. Αρχικά δέχθηκε εκατοντάδες αιτήματα, απάντησε σε ερωτηματολόγια και άρχισε να οργανώνει το ταξίδι με γυναίκες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ουαλία, οι οποίες προσφέρθηκαν να την συνοδεύσουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Κάθε μία είχε τους δικούς της λόγους που ήθελε να ταξιδέψει.

Η Μπρίτζετ Ντεβάνι

Η Τζαν είπε ότι ανακάλυψε την ανάρτηση της Μπρίτζετ καθώς πλησίαζαν τα 40ά της γενέθλια και δυσκολευόταν με συναισθήματα που δεν είχε προβλέψει. «Σκέφτηκα: “Αυτό είναι ένα δώρο γενεθλίων για τον εαυτό μου. Θα πάω”».

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ευκαιρία για ταξίδι σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι πιο ουσιαστικό. «Ήθελα να πάω να γνωρίσω αυτές τις γυναίκες και να υποστηρίξω αυτή τη μη-νύφη. Ήθελα να κάνω κάτι πέρα από τον εαυτό μου», είπε η Τζαν.

Για τη Σάνα Τζόνσον, από τη Μινεσότα, το ταξίδι κάλυψε μια διαφορετική ανάγκη. Πολλοί από τους φίλους της είχαν πλέον επικεντρωθεί στην ανατροφή των οικογενειών τους και στα ταξίδια με τους συντρόφους και τα παιδιά τους. Όταν είδε την πρόσκληση της Μπρίτζετ στο διαδίκτυο, είδε μια ευκαιρία. «Λατρεύω τα ταξίδια, σκέφτηκα: “Τι στο καλό; Ας δούμε τι είναι όλο αυτό”».

«Ήταν σαν να ήμασταν όλες παλιές φίλες που είχαμε χάσει επαφή», είπε η Σάνα. «Τα πηγαίναμε όλες πολύ καλά μεταξύ μας». Τελικά όλες πέρασαν μία εξαιρετική εβδομάδα στην Ιρλανδία.

Έκαναν όλες μαζί τη «γαμήλια» φωτογράφηση

Για την Μπρίτζετ, η εβδομάδα αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία να «αναθεωρήσει» και να αναδιαμορφώσει τις αναμνήσεις που συνδέονταν με ορισμένα από τα μέρη που είχε κάποτε προγραμματίσει να επισκεφτεί με τον πρώην αρραβωνιαστικό της.

Μάλιστα όλες μαζί έκαναν την παραδοσιακή «γαμήλια» φωτογράφηση. «Θα έρθουμε μόνο εγώ και μερικές φίλες», είπε στον φωτογράφο η Μπρίτζετ. Ο φωτογράφος Ρομπ Ντιγκτ, ο οποίος έχει αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία φωτογραφίζοντας ζευγάρια εξήγησε ότι εκείνη η ημέρα ήταν διαφορετική από οτιδήποτε είχε ζήσει μέχρι τότε.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης παρατήρησε μια βαθιά σύνδεση μεταξύ των γυναικών και «έμεινε άναυδος» όταν έμαθε, στη μέση της φωτογράφισης, ότι είχαν γνωριστεί μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα.«Ήταν ένα σενάριο που σε άφηνε με το στόμα ανοιχτό… Ήταν απλά τόσο όμορφο», είπε.

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«Έκανα απλώς ό,τι μπορούσα από την πλευρά μου για να το ενθαρρύνω, για να τους δώσω την ευκαιρία να λάμψουν και να γιορτάσουν το γεγονός ότι ήταν μαζί», ανέφερε ο φωτογράφος. «Υπήρχε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, σαν να μπορούσα να γυρίσω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να πάρω μια αγκαλιά αν τη χρειαζόμουν», είπε η Μπρίτζετ.

Αργότερα την ίδια εβδομάδα, οι γυναίκες συμμετείχαν σε μια συνεδρία με θέμα τις νέες αρχές στη ζωή. Η Μπρίτζετ περιέγραψε ως ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα. «Δεν υπήρχε ούτε ένα μάτι που να μην δακρύσει στην αίθουσα», είπε.

Εβδομάδες μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι, τα μηνύματα συνεχίστηκαν από την ομάδα των γυναικών. Τα μελλοντικά ταξίδια τους βρίσκονται ήδη στα σκαριά. Η Μπρίτζετ εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την πεποίθησή της ότι «υπάρχει κοινότητα αν θέλεις να τη βρεις».

«Υπάρχουν άνθρωποι… ακόμα κι αν αυτό απαιτεί να νιώσεις λίγο άβολα και λίγο ευάλωτη και να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου. Μπορεί να πάρει πολύ χρόνο, αλλά υπάρχει. Απλά πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς», εξήγησε.