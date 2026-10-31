Η πιο παράξενη πρόσκληση στο διαδίκτυο: «Ελάτε στην Ιρλανδία να γιορτάσουμε τον γάμο που δεν έγινε»

Στο κάλεσμα της παρ’ ολίγον νύφης ανταποκρίθηκαν 11 άγνωστες μεταξύ τους γυναίκες

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Η πιο παράξενη πρόσκληση στο διαδίκτυο: «Ελάτε στην Ιρλανδία να γιορτάσουμε τον γάμο που δεν έγινε»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μπρίτζετ Ντεβάνι ακύρωσε τον γάμο της λόγω προβλήματος υγείας του αρραβωνιαστικού της και δημιούργησε στο διαδίκτυο πρόσκληση για να γιορτάσει τον «γάμο που δεν έγινε».
  • Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 11 άγνωστες γυναίκες από διάφορες χώρες, οι οποίες συμμετείχαν σε ένα ομαδικό ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία.
  • Το ταξίδι μετατράπηκε σε μια εβδομάδα σύνδεσης, υποστήριξης και προσωπικής ανανέωσης για όλες τις συμμετέχουσες.
  • Οι γυναίκες πραγματοποίησαν μια παραδοσιακή γαμήλια φωτογράφηση και συμμετείχαν σε συνεδρία για νέες αρχές στη ζωή, που είχε συναισθηματική απήχηση.
  • Μετά το ταξίδι, η ομάδα διατήρησε επαφή και σχεδιάζει μελλοντικά ταξίδια, αποδεικνύοντας την αξία της κοινότητας και της υποστήριξης.
Snapshot powered by AI

Ο αρραβωνιαστικός της αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας. Ο γάμος και η σχέση τους τελικά κατέρρρευσαν. Ωστόσο η Μπρίτζετ Ντεβάνι αποφάσισε να μην κλείσει αυτό το κεφάλαιο χωρίς έναν αποχαιρετισμό.

Στράφηκε στο διαδίκτυο με μία πρόταση που είχε ελπίδα αλλά ήταν και αρκετά παράξενη. «Ελάτε στη Βόρεια Ιρλανδία και γιορτάστε τον γάμο που δεν έγινε ποτέ», έγραψε στην πρόσκλησή της. Τελικά 11 άγνωστες μεταξύ τους γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και βοήθησαν να μετατραπεί η απώλεια και η απογοήτευση σε μια αξέχαστη εβδομάδα σύνδεσης, συντροφικότητας και περιπέτειας.

Μετά τον χωρισμό της, η Μπρίτζετ ήταν συγκλονισμένη. Τον περασμένο Απρίλιο όταν ο φωτογράφος της έστειλε email για να μάθει νέα σχετικά με τα αναβληθέντα σχέδια του γάμου της, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να πάρει μια απόφαση για το τι θα κάνει.

Μία φίλη της την πατρότρυνε να δημοσιεύσει μια αγγελία για ένα ομαδικό ταξίδι μόνο για γυναίκες στα κοινωνικά δίκτυα. Αρχικά δέχθηκε εκατοντάδες αιτήματα, απάντησε σε ερωτηματολόγια και άρχισε να οργανώνει το ταξίδι με γυναίκες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ουαλία, οι οποίες προσφέρθηκαν να την συνοδεύσουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Κάθε μία είχε τους δικούς της λόγους που ήθελε να ταξιδέψει.

irlandia-2.jpg

Η Μπρίτζετ Ντεβάνι

Η Τζαν είπε ότι ανακάλυψε την ανάρτηση της Μπρίτζετ καθώς πλησίαζαν τα 40ά της γενέθλια και δυσκολευόταν με συναισθήματα που δεν είχε προβλέψει. «Σκέφτηκα: “Αυτό είναι ένα δώρο γενεθλίων για τον εαυτό μου. Θα πάω”».

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ευκαιρία για ταξίδι σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι πιο ουσιαστικό. «Ήθελα να πάω να γνωρίσω αυτές τις γυναίκες και να υποστηρίξω αυτή τη μη-νύφη. Ήθελα να κάνω κάτι πέρα από τον εαυτό μου», είπε η Τζαν.

Για τη Σάνα Τζόνσον, από τη Μινεσότα, το ταξίδι κάλυψε μια διαφορετική ανάγκη. Πολλοί από τους φίλους της είχαν πλέον επικεντρωθεί στην ανατροφή των οικογενειών τους και στα ταξίδια με τους συντρόφους και τα παιδιά τους. Όταν είδε την πρόσκληση της Μπρίτζετ στο διαδίκτυο, είδε μια ευκαιρία. «Λατρεύω τα ταξίδια, σκέφτηκα: “Τι στο καλό; Ας δούμε τι είναι όλο αυτό”».

«Ήταν σαν να ήμασταν όλες παλιές φίλες που είχαμε χάσει επαφή», είπε η Σάνα. «Τα πηγαίναμε όλες πολύ καλά μεταξύ μας». Τελικά όλες πέρασαν μία εξαιρετική εβδομάδα στην Ιρλανδία.

Έκαναν όλες μαζί τη «γαμήλια» φωτογράφηση

Για την Μπρίτζετ, η εβδομάδα αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία να «αναθεωρήσει» και να αναδιαμορφώσει τις αναμνήσεις που συνδέονταν με ορισμένα από τα μέρη που είχε κάποτε προγραμματίσει να επισκεφτεί με τον πρώην αρραβωνιαστικό της.

Μάλιστα όλες μαζί έκαναν την παραδοσιακή «γαμήλια» φωτογράφηση. «Θα έρθουμε μόνο εγώ και μερικές φίλες», είπε στον φωτογράφο η Μπρίτζετ. Ο φωτογράφος Ρομπ Ντιγκτ, ο οποίος έχει αφιερώσει πάνω από μια δεκαετία φωτογραφίζοντας ζευγάρια εξήγησε ότι εκείνη η ημέρα ήταν διαφορετική από οτιδήποτε είχε ζήσει μέχρι τότε.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης παρατήρησε μια βαθιά σύνδεση μεταξύ των γυναικών και «έμεινε άναυδος» όταν έμαθε, στη μέση της φωτογράφισης, ότι είχαν γνωριστεί μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα.«Ήταν ένα σενάριο που σε άφηνε με το στόμα ανοιχτό… Ήταν απλά τόσο όμορφο», είπε.

irlandia-3.jpg

Η Μπρίτζετ Ντεβάνι και οι 11 γυναίκες που αποφάσισαν να της κάνουν παρέα στον παρ' ολίγον γάμο της

«Έκανα απλώς ό,τι μπορούσα από την πλευρά μου για να το ενθαρρύνω, για να τους δώσω την ευκαιρία να λάμψουν και να γιορτάσουν το γεγονός ότι ήταν μαζί», ανέφερε ο φωτογράφος. «Υπήρχε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, σαν να μπορούσα να γυρίσω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να πάρω μια αγκαλιά αν τη χρειαζόμουν», είπε η Μπρίτζετ.

Αργότερα την ίδια εβδομάδα, οι γυναίκες συμμετείχαν σε μια συνεδρία με θέμα τις νέες αρχές στη ζωή. Η Μπρίτζετ περιέγραψε ως ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα. «Δεν υπήρχε ούτε ένα μάτι που να μην δακρύσει στην αίθουσα», είπε.

Εβδομάδες μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι, τα μηνύματα συνεχίστηκαν από την ομάδα των γυναικών. Τα μελλοντικά ταξίδια τους βρίσκονται ήδη στα σκαριά. Η Μπρίτζετ εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την πεποίθησή της ότι «υπάρχει κοινότητα αν θέλεις να τη βρεις».

«Υπάρχουν άνθρωποι… ακόμα κι αν αυτό απαιτεί να νιώσεις λίγο άβολα και λίγο ευάλωτη και να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου. Μπορεί να πάρει πολύ χρόνο, αλλά υπάρχει. Απλά πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς», εξήγησε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην πλατεία Odeon – 6χρονο παιδί έπεσε από τον 1ο όροφο

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο παράξενη πρόσκληση στο διαδίκτυο: «Ελάτε στην Ιρλανδία να γιορτάσουμε τον γάμο που δεν έγινε»

18:22ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: «Να σε πάρω στο άλλο νούμερο;» - Η «θεία Μαίρη» της εφορίας και οι διάλογοι με τους συνεργάτες του αρχηγού

18:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA γιόρτασε το Halloween με φωτογραφία από το «Νεφέλωμα της Κεφαλής της Γάτας»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη με ΜΚΟ: Έκλεβαν χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και τα χρησιμοποιούσαν για στημένους αγώνες

18:00ΥΓΕΙΑ

Σπάνιος όγκος εγκεφάλου πλήττει δεκάδες παιδιά στην Ελλάδα - Δύσκολη διάγνωση και επιπλοκές - Γιατροί του Παίδων «Αγία Σοφία» μιλούν για τη θεραπεία

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan - Αναβλήθηκαν συναυλίες

17:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενημέρωσε τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

17:41ΕΛΛΑΔΑ

«Τρέχουν» οι δηλώσεις για αυθαίρετα, ημιυπαίθριους - Πίνακας και παραδείγματα

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά – Η τέταρτη σε μια βδομάδα

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Οι όροι μας είναι ξεκάθαροι - Δεν υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Θάνου για σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Πιθανολογώ ότι υπήρχαν συμφέροντα που και εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούνταν»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη και προσαγωγές σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα του 46χρονου Επικελευστή που κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις: «Είναι καλό παιδί, ο διάβολος τον έβαλε να το κάνει»

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο στη G20: Οι Ευρωπαίοι είπαν «όχι» στη φωτογραφία με Λαβρόφ – Εκνευρισμένος ο Ρώσος ΥΠΕΞ

16:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στο επίκεντρο τα κινητά των έξι – Τι μπορεί να φέρει η ανάκτηση των δεδομένων

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Χαλάζι στην Κέρκυρα - Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές αφορά

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις – 27 συλλήψεις

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει τη νύχτα του Halloween - Δοξασίες, παραδόσεις και «η ώρα των μαγισσών»

15:55ΕΘΝΙΚΑ

Πότε θα είναι πλήρως έτοιμη η «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Ποια όπλα θα πάρουμε μετά τον «Νέαρχο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκκληση Καλλιάνου για την Αττική και άλλες 10 περιοχές - «Προσέξτε τις μετακινήσεις σας»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη με ΜΚΟ: Έκλεβαν χρήματα που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και τα χρησιμοποιούσαν για στημένους αγώνες

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

15:19ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση: «Στρατός-φάντασμα η Ελλάδα – Με δανεικά όπλα έκανε επίδειξη ισχύος η Αθήνα»

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε με τον 6χρονο γιο της από τον 18ο όροφο - Το περίεργο αίτημα στον σύζυγό της στο σημείωμα αυτοκτονίας

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan - Αναβλήθηκαν συναυλίες

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google - Είδε κάτι που δεν έπρεπε;

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαργαρίτα Θάνου για σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Πιθανολογώ ότι υπήρχαν συμφέροντα που και εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούνταν»

18:00ΥΓΕΙΑ

Σπάνιος όγκος εγκεφάλου πλήττει δεκάδες παιδιά στην Ελλάδα - Δύσκολη διάγνωση και επιπλοκές - Γιατροί του Παίδων «Αγία Σοφία» μιλούν για τη θεραπεία

17:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενημέρωσε τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

15:55ΕΘΝΙΚΑ

Πότε θα είναι πλήρως έτοιμη η «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Ποια όπλα θα πάρουμε μετά τον «Νέαρχο»

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Χαλάζι στην Κέρκυρα - Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές αφορά

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα του 46χρονου Επικελευστή που κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις: «Είναι καλό παιδί, ο διάβολος τον έβαλε να το κάνει»

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος για το «Criminal Minds» μετά από 20 σεζόν - Αιφνιδιάστηκαν οι πρωταγωνιστές από την ακύρωση της σειράς

11:23WHAT THE FACT

Άνδρας που είδε τον Ιησού σε κώμα 18 ημερών αποκαλύπτει το ξεχωριστό χάρισμα που έλαβε από το Άγιο Πνεύμα

10:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά – Η τέταρτη σε μια βδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ