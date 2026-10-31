Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan - Αναβλήθηκαν συναυλίες

Snapshot Ο Ian Gillan, τραγουδιστής των Deep Purple, νοσηλεύεται λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης.

Οι συναυλίες στη Λειψία και στο Αμβούργο ακυρώθηκαν προσωρινά.

Οι ακυρωθείσες συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν.

Τα εισιτήρια για τις ακυρωθείσες συναυλίες παραμένουν έγκυρα.

Το συγκρότημα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές για την αναστάτωση. Snapshot powered by AI

Ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan, 81 ετών, νοσηλεύεται λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης ανάγκης και ακυρώνει τις προσεχείς συναυλίες της περιοδείας του.

Σε ανακοίνωσή του το συγκρότημα αναφέρει:

«Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι η αποψινή συναυλία στη Λειψία και οι αυριανές στο Αμβούργο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.

Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές μας. Και οι δύο συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν και τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα».