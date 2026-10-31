Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan - Αναβλήθηκαν συναυλίες
Τι ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του
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- Ο Ian Gillan, τραγουδιστής των Deep Purple, νοσηλεύεται λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης.
- Οι συναυλίες στη Λειψία και στο Αμβούργο ακυρώθηκαν προσωρινά.
- Οι ακυρωθείσες συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν.
- Τα εισιτήρια για τις ακυρωθείσες συναυλίες παραμένουν έγκυρα.
- Το συγκρότημα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές για την αναστάτωση.
Ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan, 81 ετών, νοσηλεύεται λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης ανάγκης και ακυρώνει τις προσεχείς συναυλίες της περιοδείας του.
Σε ανακοίνωσή του το συγκρότημα αναφέρει:
«Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι η αποψινή συναυλία στη Λειψία και οι αυριανές στο Αμβούργο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.
Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές μας. Και οι δύο συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν και τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα».
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