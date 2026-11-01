Η τρομακτική στιγμή που φορτηγάκι εισβάλλει σε εστιατόριο γεμάτο πελάτες στην Καλιφόρνια

Snapshot Ένας 22χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έριξε το φορτηγάκι του μέσα σε γεμάτο εστιατόριο στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια.

Το φορτηγάκι διέλυσε την πρόσοψη και κατέστρεψε έναν πυλώνα από σκυρόδεμα που στηρίζει την οροφή του καταστήματος.

Το εστιατόριο έκλεισε την εσωτερική τραπεζαρία για επισκευές, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν μήνες.

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επτά ή οκτώ πελάτες που βρίσκονταν μέσα κατά τη στιγμή του συμβάντος.

Ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία του Κόνκορντ και κρατείται, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες εναντίον του. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έριξε το φορτηγάκι του μέσα σε ένα γεμάτο εστιατόριο της Καλιφόρνιας.

Το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας δείχνει το λευκό φορτηγάκι να σπάει ξαφνικά την πρόσοψη ενός εστιατορίου στο Κόνκορντ με αποτέλεσμα τα τζάμια να πετάξουν παντού και τους πελάτες να μείνουν άναυδοι.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Φράιντον Τζαμσέντ, θυμήθηκε ότι το αυτοκίνητο «πήδηξε πάνω-κάτω», χτύπησε στο κράσπεδο και στη συνέχεια «απλώς πέταξε μέσα στο κατάστημά του», όπου εκείνη την ώρα είχε επτά ή οκτώ πελάτες που έτρωγαν μέσα στο οικογενειακό εστιατόριο. Κανείς ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Surveillance footage showed the dramatic moment when a pickup truck crashed into the indoor dining area of a northern California restaurant. The driver was arrested. https://t.co/GnWPbA9d5D — ABC News (@ABC) October 31, 2026

Σε βίντεο φαίνεται ο Τζαμσέντ να στέκεται πίσω από τον πάγκο και να πηδάει στην άκρη καθώς το αυτοκίνητο εκτοξεύεται μέσα στο εστιατόριο, αφήνοντας πίσω του ίχνη από μπετόν και μπάζα.

.Το ατύχημα κατέστρεψε έναν πυλώνα από σκυρόδεμα διαστάσεων 16 επί 16 που στηρίζει την οροφή, με αποτέλεσμα ο δήμος του Κόνκορντ να κλείσει την εσωτερική τραπεζαρία του εστιατορίου. Οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν μήνες.

Ο οδηγός συνελήφθη αργότερα από το Αστυνομικό Τμήμα του Κόνκορντ, το οποίο τον ταυτοποίησε μόνο ως 22χρονο άνδρα, ο οποίος «έδειχνε σημάδια μέθης» και τέθηκε υπό κράτηση.

.Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα του άνδρα ή τις τυχόν κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.