Η τρομακτική στιγμή που φορτηγάκι εισβάλλει σε εστιατόριο γεμάτο πελάτες στην Καλιφόρνια

Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση μετά από «σημάδια μέθης»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η τρομακτική στιγμή που φορτηγάκι εισβάλλει σε εστιατόριο γεμάτο πελάτες στην Καλιφόρνια
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 22χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έριξε το φορτηγάκι του μέσα σε γεμάτο εστιατόριο στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια.
  • Το φορτηγάκι διέλυσε την πρόσοψη και κατέστρεψε έναν πυλώνα από σκυρόδεμα που στηρίζει την οροφή του καταστήματος.
  • Το εστιατόριο έκλεισε την εσωτερική τραπεζαρία για επισκευές, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν μήνες.
  • Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επτά ή οκτώ πελάτες που βρίσκονταν μέσα κατά τη στιγμή του συμβάντος.
  • Ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία του Κόνκορντ και κρατείται, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι κατηγορίες εναντίον του.
Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έριξε το φορτηγάκι του μέσα σε ένα γεμάτο εστιατόριο της Καλιφόρνιας.

Το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας δείχνει το λευκό φορτηγάκι να σπάει ξαφνικά την πρόσοψη ενός εστιατορίου στο Κόνκορντ με αποτέλεσμα τα τζάμια να πετάξουν παντού και τους πελάτες να μείνουν άναυδοι.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Φράιντον Τζαμσέντ, θυμήθηκε ότι το αυτοκίνητο «πήδηξε πάνω-κάτω», χτύπησε στο κράσπεδο και στη συνέχεια «απλώς πέταξε μέσα στο κατάστημά του», όπου εκείνη την ώρα είχε επτά ή οκτώ πελάτες που έτρωγαν μέσα στο οικογενειακό εστιατόριο. Κανείς ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Σε βίντεο φαίνεται ο Τζαμσέντ να στέκεται πίσω από τον πάγκο και να πηδάει στην άκρη καθώς το αυτοκίνητο εκτοξεύεται μέσα στο εστιατόριο, αφήνοντας πίσω του ίχνη από μπετόν και μπάζα.

.Το ατύχημα κατέστρεψε έναν πυλώνα από σκυρόδεμα διαστάσεων 16 επί 16 που στηρίζει την οροφή, με αποτέλεσμα ο δήμος του Κόνκορντ να κλείσει την εσωτερική τραπεζαρία του εστιατορίου. Οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν μήνες.

Ο οδηγός συνελήφθη αργότερα από το Αστυνομικό Τμήμα του Κόνκορντ, το οποίο τον ταυτοποίησε μόνο ως 22χρονο άνδρα, ο οποίος «έδειχνε σημάδια μέθης» και τέθηκε υπό κράτηση.

.Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα του άνδρα ή τις τυχόν κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο» - Έδερναν και έκλεβαν πελάτες στα strip clubs

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαβολικό σχέδιο «σαν ατύχημα»: Στραγγάλισε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον πέταξε σε λίμνη

11:10LIFESTYLE

«Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας» - Τα δίδυμα της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου έγιναν 10 ετών - Το συγκινητικό βίντεο από το μαιευτήριο μέχρι σήμερα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

10:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για την επίθεση σε Πλεύρη: «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν εκβιάζεται»

10:55WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «κότα της κόλασης» - Ο δεινόσαυρος που ζούσε πριν 66 εκατομμύρια χρόνια

10:51WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Στα 19 του άνοιξε επιχείρηση με 3D εκτυπωτές και έφτασε σε ετήσια έσοδα 696.000 ευρώ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δραπετεύσαμε από την κόλαση»: Εκατοντάδες εξαντλημένοι Ουκρανοί επιστρέφουν από το Ολέσκι, μετά την προσωρινή εκεχειρία

10:45LIFESTYLE

Μαράια Κάρεϊ: Έδωσε το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με το «It's time» - Το viral βίντεο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές της Κόστα Ρίκα: Πώς η ειρηνική χώρα έγινε πεδίο μάχης συμμοριών

10:29ΕΥ ΖΗΝ

Οι άνδρες που καταναλώνουν πιο πολύ κρέας και γαλακτοκομικά έχουν χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Νωρίτερα φέτος η έξαρση της γρίπης και του κορωνοϊού - Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τα εμβόλια και τη μηνιγγίτιδα

10:19WHAT THE FACT

Κανένα αμφίβιο δεν ζει σήμερα στη θάλασσα – Αυτό ζούσε εκεί πριν από 237 εκατ. χρόνια

10:15WHAT THE FACT

Το νέο χόμπι που εξαπλώνεται σε όλη την Κίνα: «Άρχισα να καλλιεργώ ένα τούβλο»

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασκόπηση Μητσοτάκη: Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Απεγκλωβίστηκε 49χρονος οδηγός χωρίς τις αισθήσεις του

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που φορτηγάκι εισβάλλει σε εστιατόριο γεμάτο πελάτες στην Καλιφόρνια

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία για την επίθεση σε Πλεύρη: «Ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προσοχή στην Αττική το απόγευμα» - Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προσοχή στην Αττική το απόγευμα» - Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

09:19ΚΥΠΡΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος σε σχολική γιορτή στην Τουρκία: Έντυσαν παιδιά δαίμονες και τα τύλιξαν με την ελληνική σημαία

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεκρή 80χρονη - Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η ΜΚΟ μέσω της οποίας η οργάνωση «εξαφάνισε» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για παιδιά με σπάνιες ασθένειες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική ανταπόκριση: Ορφανός γαμπρός ζήτησε «συγγενείς» στα social, χιλιάδες πήγαν στον γάμο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Απεγκλωβίστηκε 49χρονος οδηγός χωρίς τις αισθήσεις του

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ