Εκλογές στη Βουλγαρία: Στις κάλπες για τον 2ο γύρο ανάδειξης Προέδρου

Snapshot Στη Βουλγαρία διεξάγεται ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών μεταξύ της Ιλιάνα Γιότοβα και του Αντρέι Γκιούροφ.

Η Ιλιάνα Γιότοβα υποστηρίζει τον διάλογο με τη Ρωσία και αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο Αντρέι Γκιούροφ υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση και προωθεί τους ευρωατλαντικούς δεσμούς της χώρας.

Η Βουλγαρία αντιμετωπίζει πολιτική κρίση πέντε ετών με επτά πρόωρες εκλογές και ασταθείς κυβερνήσεις.

Εάν η Γιότοβα κερδίσει, θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Κυριακής (1 Νοεμβρίου) ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία μεταξύ δύο υποψηφίων, με φόντο τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και μία σειρά επιθέσεων με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Η νυν Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα και αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, αντιμετωπίζει τον πρώην προσωρινό πρωθυπουργό Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση.

Η Βουλγαρία βιώνει μια πολιτική κρίση που διαρκεί πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν διεξαχθεί επτά πρόωρες εκλογές χωρίς σαφές αποτέλεσμα, καθώς τα διχασμένα κόμματα δεν κατάφεραν να σχηματίσουν σταθερό συνασπισμό.

Ο πρώτος γύρος των εκλογών πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή (25 Οκτωβρίου). Σύμφωνα με τους βουλγαρικούς κανόνες, ένας υποψήφιος πρέπει να κερδίσει πάνω από το 50% των ψήφων και η συνολική συμμετοχή των ψηφοφόρων πρέπει να υπερβαίνει το 50% για να κερδίσει από τον πρώτο γύρο. Κανένας υποψήφιος δεν κέρδισε την πλειοψηφία και σήμερα διεξάγεται ο τελικός δεύτερος γύρος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, η Γιότοβα κέρδισε το 35% των ψήφων έναντι 32% του Γκιούροφ. Η Γιότοβα, υποστηρίζει την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως «πρόεδρο της ειρήνης» και έχει υποστηρίξει σθεναρά τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Ο Γκιούροφ, 50 ετών, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, έχει επικρίνει έντονα την εξωτερική πολιτική του πρωθυπουργού Ραντέφ και υποστηρίζει σθεναρά τους ευρωατλαντικούς δεσμούς της Βουλγαρίας.

Η σύντομη θητεία του ως υπηρεσιακού πρωθυπουργού χαρακτηρίστηκε από την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και από την καταπολέμηση της εκλογικής απάτης.