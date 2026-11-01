Βουλγαρία: Τα exit polls δείχνουν νίκη της Ιλιάνα Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές

Snapshot Η Ιλιάνα Γιότοβα κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία σύμφωνα με τα exit polls.

Η Γιότοβα υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα ποσοστά της Γιότοβα στα exit polls κυμαίνονται μεταξύ 50,7% και 52,5%.

Ο αντίπαλός της, Αντρέι Γκιούροφ, συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.

Ο Γκιούροφ υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση και είναι πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Snapshot powered by AI

Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα exit polls.

Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τα exit polls, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.