Βουλγαρία: Τα exit polls δείχνουν νίκη της Ιλιάνα Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές

Υποστηρίζει τον διάλογο με την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βουλγαρία: Τα exit polls δείχνουν νίκη της Ιλιάνα Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιλιάνα Γιότοβα κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία σύμφωνα με τα exit polls.
  • Η Γιότοβα υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Τα ποσοστά της Γιότοβα στα exit polls κυμαίνονται μεταξύ 50,7% και 52,5%.
  • Ο αντίπαλός της, Αντρέι Γκιούροφ, συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.
  • Ο Γκιούροφ υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση και είναι πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός.
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Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα exit polls.

Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τα exit polls, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.

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