Σκωτία: Ζευγάρι βρέθηκε σε αυτοκίνητο με ναρκωτικά και ένα... αρνάκι που έτρωγε πατατάκια

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο θέαμα ήρθαν αστυνομικοί στη Σκωτία, όταν κατά την διάρκεια ελέγχου οχήματος που ήταν ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών, εντόπισαν ένα μικρό αρνάκι στο πίσω κάθισμα να τρώει πατατάκια από μια σακούλα.

Όλα έγιναν στις 22 Απριλίου 2023, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν ένα όχημα στον αυτοκινητόδρομο M74, στη Γλασκώβη. Συνοδηγός του οχήματος ήταν ο 56χρονος Τζον ΜακΝιλ, ενώ οδηγός ήταν η τότε σύντροφός του, Λίντσεϊ Σάνγκστερ.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκαν δύο σακούλες με κοκαΐνη αξίας 4.640 λιρών και ηρωίνη αξίας 10.050 λιρών κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε την έκπληξη των αστυνομικών δεν ήταν τα ναρκωτικά, αλλά ένα μικρό αρνάκι που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα και έτρωγε πατατάκια.

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το ζευγάρι από που προερχόταν το ζώο, ο ΜακΝιλ ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του ήταν «εκπαιδευόμενη βοσκοπούλα». Αργότερα, οι δύο τους ισχυρίστηκαν ότι εντόπισαν το αρνάκι στην άκρη του δρόμου και αποφάσισαν να το περισυλλέξουν για να το σώσουν.

Σύμφωνα με το BBC, το αρνάκι ονομάστηκε Πάμπλο, από τον Κολομβιανό βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Οι ποινές των κατηγορούμενων

Ο ΜακΝιλ και η Σάνγκστερ κρίθηκαν ένοχοι για κατοχή κοκαΐνης και ηρωίνης με σκοπό τη διακίνηση.

Ο 56χρονος εμφανίστηκε εκ νέου στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ποινής του. Ωστόσο, ο δικαστής αποφάσισε να μην του επιβάλει ποινή φυλάκισης και αντ' αυτού του επέβαλλε 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας χωρίς αμοιβή, ηλεκτρονική επιτήρηση για έξι μήνες και υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι από τις 20:00 έως τις 05:00.

Από την πλευρά της, η Σάνγκστερ δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία επιβολής της ποινής της και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Σε ξεχωριστή διαδικασία, παραδέχτηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών και της επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης για 18 μήνες και 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Όσον αφορά το αρνάκι, αποκαλύφθηκε ότι άνηκε στο αγρόκτημα North Lanrigg Farm στο Μάδεργουελ. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η ιδιοκτήτρια Κίρστι Μέιρ δήλωσε ότι δεν είχε δώσει την άδειά της στο ζευγάρι να πάρει το ζώο.

Ο Πάμπλο είναι καλά στην υγεία του

Μετά τον εντοπισμό του, ο Πάμπλο μεταφέρθηκε σε ένα αγρόκτημα στο Έιρσαϊρ, όπου παρέμεινε για 48 έως 72 ώρες, πριν επιστραφεί στην ιδιοκτήτρια του. Η κατηγορία που αφορούσε τη παράνομη ιδιοποίηση του αρνιού αποσύρθηκε από την εισαγγελία κατά την διάρκεια της δίκης, καθώς δεν είχε δηλωθεί κλοπή εκείνη τη στιγμή.

Ο Πάμπλο είναι καλά στην υγεία του και, σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, έχει προσαρμοστεί στην παρέα των υπόλοιπων μικρών αρνιών.

Ο ΜακΝιλ δήλωσε στους ενόρκους κατά την κατάθεσή του ότι είχε εμπειρία με ζώα, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν με τον πατέρα του, ο οποίος είναι συνταξιούχος αγροτικός εργολάβος.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Μακ Νιλ, Μπρόνγουιν Μουρ, ανέφερε ότι ο πελάτης της εργάζεται πλέον ως επικεφαλής ομάδας σε κατασκευαστική εταιρεία και ότι βρισκόταν «στο αποκορύφωμα του εθισμού του» όταν συνελήφθη.