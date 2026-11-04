Ινδία: Μαθήτρια 9 χρονών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή μέσα στη σχολική αίθουσα

Snapshot Μαθήτρια 9 ετών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή μέσα σε αίθουσα ιδιωτικού σχολείου στο Ανατολικό Δελχί.

Οι γονείς κατήγγειλαν ελλιπή ιατρική περίθαλψη παρά τα υψηλά δίδακτρα και την απουσία καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR).

Το σχολικό προσωπικό αμφισβητείται για τις γνώσεις του στην παροχή πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Η νοσοκόμα του σχολείου είχε εστιάσει στην αιμορραγία από το σαγόνι και όχι στην καρδιακή ανακοπή.

Η σορός της ανήλικης παραδόθηκε στην αστυνομία για νεκροψία, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Ξαφνικό θάνατο από καρδιακή ανακοπή βρήκε μία 9χρονη μαθήτρια ιδιωτικού σχολείου στο Ανατολικό Δελχί της Ινδίας.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το κορίτσι να καταρρέει μέσα στην αίθουσα, μόλις γύρισε από διάλειμμα. Το κορίτσι φαίνεται να έχει τα χέρια στη μέση του, σαν να είναι κουρασμένη και στη συνέχεια πέφτει στο πάτωμα της αίθουσας. Η δασκάλα της τάξης έσπευσε αμέσως να σηκώσει το παιδί, το οποίο όμως ήταν αναίσθητο. Στη συνέχεια προσπαθεί να την βάλει να καθίσει στο θρανίο και αφού δεν τα καταφέρνει αναζητά βοήθεια εκτός της αίθουσας.

Οι γονείς του κοριτσιού κατήγγειλαν τη μεταχείριση που είχε η κόρη τους από το σχολικό προσωπικό, αναφέροντας ότι παρά τα υψηλά δίδακτρα που καταβάλλουν στο σχολείο κάθε χρόνο, δεν φρόντισαν επαρκώς την υγεία του κοριτσιού, αφού όπως διαπιστώθηκε δεν πραγματοποιήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR). Όπως εξήγησε ο διευθυντής, στο σχολείο υπάρχει νοσοκόμα, η οποία όμως δεν έκρινε ότι το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του λόγω της καρδιάς, αλλά έμεινε στης αιμορραγία που είχε στο σαγόνι εξαιτίας της πτώσης.

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τις γνώσεις του σχολικού προσωπικού για παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετ΄πιση έκτακτων αναγκών.

Η 9χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της από καρδιακή ανακοπή. Η αστυνομία παρέλαβε τη σορό και την παρέδωσε για νεκροψία. Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί μέσω νεκροψίας-νεκροτομής.

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