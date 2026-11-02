Ολυμπιακό σπριντ: Εξαγριωμένος ελέφαντας κυνηγάει άνδρα, που τρέχει για τη ζωή του
Έτρεξε όσο γρηγορότερα μπορούσε για να σωθεί
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- Ένας άνδρας στην περιοχή Γκολαγχάτ της Ασσάμ στην Ινδία καταδιώχθηκε από εξαγριωμένο ελέφαντα.
- Κατά την καταδίωξη, ο ελέφαντας διέλυσε μια σταθμευμένη μοτοσυκλέτα που βρισκόταν στο δρόμο του.
- Στην περιοχή είναι συχνές οι συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων ελεφάντων, με μερικές να έχουν τραγική κατάληξη.
- Ο άνδρας σώθηκε χάρη στην ταχύτητα με την οποία έτρεξε για να ξεφύγει από τον ελέφαντα.
Τον Χάρο με τα μάτια του είδε ένας άνδρας στην Ινδία, ο οποίος χρειάστηκε να τρέξει ίσως το γρηγορότερο κατοστάρι στη ζωή του για να σωθεί από τη μανία ενός εξαγριωμένου ελέφαντα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκολαγχάτ της Ασσάμ, όταν ένα γιγάντιο ζώο επιτέθηκε σε έναν κάτοικο της περιοχής. Ήταν τόση η μανία του ελέφαντα που στην καταδίωξη του έντρομου άνδρα, διέλυσε μία μοτοσυκλέτα που βρισκόταν σταθμευμένη σε ένα δέντρο.
Οι συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων ελεφάντων είναι συνηθισμένες στην περιοχή, και κάποιες φορές έχουν τραγική κατάληξη. Ευτυχώς στην συγκεκριμένη περίπτωση, η ταχύτητα γλίτωσε τον άνδρα από μπελάδες.
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