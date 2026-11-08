Στενά του Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες

Snapshot Δύο πετρελαιοφόρα υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ακινητοποιήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες.

Τα πλοία κινούνταν σε περιοχή που είχε χαρακτηριστεί μη ασφαλής και είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού τους.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν ρήγματα και εκτεταμένες βλάβες, αναγκάζοντας τα πληρώματα να διακόψουν τον πλου.

Η Τεχεράνη δεν έχει αποκαλύψει τα ονόματα των πλοίων, τις σημαίες τους ή την κατάσταση των πληρωμάτων.

Το περιστατικό διατηρεί σε συναγερμό τις ναυτιλιακές αρχές σε μια κρίσιμη περιοχή για τη διεθνή μεταφορά αργού πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν δύο πετρελαιοφόρα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη των Στενών του Ορμούζ, όταν προσέκρουσαν σε νάρκες, όπως ανακοίνωσε το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Τα σκάφη έχουν διακόψει τον πλου τους και παραμένουν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε στις 21:12 GMT, τα δύο δεξαμενόπλοια κινούνταν σε θαλάσσιο τομέα που είχε χαρακτηριστεί επισήμως ως «μη ασφαλής». Η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης, επικαλούμενη τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετέδωσε πως τα πλοία είχαν θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού τους κατά τη διέλευση.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές

Η έκρηξη από τις θαλάσσιες νάρκες προκάλεσε άμεσα ρήγματα και εκτεταμένες βλάβες, αναγκάζοντας τα πληρώματα να σταματήσουν κάθε κίνηση. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των πλοίων, τις σημαίες υπό τις οποίες ταξίδευαν ή την κατάσταση των πληρωμάτων, διατηρώντας σε συναγερμό τις ναυτιλιακές αρχές σε ένα από τα πιο ευαίσθητα περάσματα μεταφοράς αργού πετρελαίου διεθνώς.

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