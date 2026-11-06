Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ναυτικός από πλήγμα σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλοιο

Δύο βλήματα έπληξαν δεξαμενόπλοιο όσο βρισκόταν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του Ιράν

Ελένη Ευστρατίου

Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ναυτικός από πλήγμα σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλοιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική διαχείριση δέχτηκε δύο βλήματα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση, ενώ αρχικά είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.
  • Το πλοίο, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, αναχώρησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό το Μπαχρέιν.
  • Η επίθεση προκάλεσε φωτιά και έκρηξη στην αριστερή πρυμναία πλευρά, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι του.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση των βλημάτων που έπληξαν το δεξαμενόπλοιο.
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Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου υπό ελληνική διαχείριση δέχτηκε πυρά στον Περσικό Κόλπο, το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ αρχικά είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Το πλοίο αναχώρησε υπό τη σημαία Νήσων Μάρσαλ από την περιοχή της Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις 3 Νοεμβρίου, με προορισμό τη Σίτρα του Μπαχρέιν. Κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ και συγκεκριμένα εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του Ιράν, υπέστη επίθεση από δύο βλήματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

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Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από που προέρχονταν τα βλήματα.

Σύμφωνα με το Lloyd’s List, η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφερε ότι στο πλοίο σημειώθηκε έκρηξη, πιθανότατα από άγνωστο πύραυλο που έπληξε την αριστερή πρυμναία πλευρά του. Η εταιρεία MARISKS ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο ανέκτησε ταχύτητα περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό, κάτι που σημαίνει ότι η επίθεση δεν κατέστρεψε τη μηχανή και τη δυνατότητα πλοήγησης, με τελικό προορισμό το Μπαχρέιν.

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