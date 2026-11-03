Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκαλύπτουν υπόγειες ναυτικές βάσεις με αντιπλοϊκούς πυραύλους

Snapshot Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης αποκάλυψε υπόγειες ναυτικές βάσεις με αντιπλοϊκούς πυραύλους στον νότιο Ιράν.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν λαξευμένες στον βράχο σήραγγες που προστατεύουν στρατιωτικό υλικό από αεροπορικές επιθέσεις και δολιοφθορές.

Η τακτική του Ιράν βασίζεται σε μικρές, ευέλικτες μονάδες που μπορούν να εξαπολύσουν μαζικά πλήγματα κορεσμού κατά μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων.

Η γεωγραφική θέση των βάσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ προσδίδει γεωστρατηγική σημασία στην αποτροπή επιθετικών ενεργειών στην περιοχή.

Η δημοσιοποίηση του υλικού λειτουργεί ως επικοινωνιακό μέσο αποτροπής, επισημαίνοντας το κόστος μιας πιθανής στρατιωτικής εμπλοκής με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προχώρησε στη δημοσιοποίηση νέου οπτικοακουστικού υλικού μέσα από τις υπόγειες ναυτικές εγκαταστάσεις που διατηρεί στο νότιο τμήμα της χώρας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσήλωση της Τεχεράνης στην ενίσχυση της ασύμμετρης στρατηγικής της, την ίδια στιγμή που οι πληροφορίες για νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στην περιοχή πυκνώνουν.

Μέσα από τα πλάνα που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες παρακολούθησης συγκρούσεων όπως το Clash Report, καταγράφεται η επίσημη επίσκεψη του εκπροσώπου του Ανωτάτου Ηγέτη του Ιράν στις δαιδαλώδεις, λαξευμένες στον βράχο σήραγγες.

Η συγκεκριμένη κίνηση επιχειρεί προφανώς να αναδείξει την ετοιμότητα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σε μια περίοδο παρατεταμένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου ο έλεγχος των θαλάσσιων οδών παραμένει κρίσιμος παράγοντας ισχύος.

Στο εσωτερικό αυτών των καλά προστατευμένων καταφυγίων, ο φακός αποκαλύπτει την αποθήκευση σημαντικού αριθμού αντιπλοϊκών πυραύλων σε κατάσταση άμεσης ανάπτυξης, οι οποίοι πλαισιώνονται από τα χαρακτηριστικά ταχύπλοα επιθετικά σκάφη που αποτελούν εδώ και δεκαετίες την αιχμή του δόρατος για το ναυτικό σκέλος του καθεστώτος.

Η διάταξη αυτών των δυνάμεων εντάσσεται στην ευρύτερη αμυντική αρχιτεκτονική του Ιράν, η οποία έχει βασιστεί στην κατασκευή ενός εξαιρετικά ανθεκτικού δικτύου υπόγειων και ημι-υπόγειων υποδομών κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου. Στόχος αυτής της οχύρωσης είναι η διαφύλαξη του στρατιωτικού υλικού από ενδεχόμενες εναέριες προσβολές μεγάλης κλίμακας ή από στοχευμένες επιχειρήσεις δολιοφθοράς, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να διατηρεί την ικανότητα ανταπόδοσης ακόμα και υπό συνθήκες απόλυτης εχθρικής αεροπορικής κυριαρχίας.

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα επιχειρεί να αντισταθμίσει την ξεκάθαρη τεχνολογική υπεροχή των συμβατικών ναυτικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, προτάσσοντας την τακτική της χρήσης μικρών, ευέλικτων μονάδων ικανών να εξαπολύσουν μαζικά πλήγματα κορεσμού εναντίον μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων.

Η δημοσιοποίηση του εν λόγω υλικού εκλαμβάνεται από διπλωματικούς και στρατιωτικούς αναλυτές ως μια προσεκτικά υπολογισμένη ενέργεια επικοινωνιακής αποτροπής, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη του δυνητικού κόστους που θα επέφερε οποιαδήποτε προσπάθεια ευθείας στρατιωτικής εμπλοκής.

Η γεωγραφική εγγύτητα αυτών των βάσεων με τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα για την παγκόσμια εμπορική ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία, προσδίδει στο βίντεο το αναγκαίο γεωστρατηγικό βάρος. Μολονότι τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν αποκαλύπτουν κάποια άγνωστη τεχνολογική καινοτομία ή οπλικά συστήματα ικανά να ανατρέψουν βίαια τα μέχρι τώρα δεδομένα, επιβεβαιώνουν την πάγια τακτική της ιρανικής ηγεσίας να υπενθυμίζει διεθνώς τις ασύμμετρες δυνατότητες που διαθέτει.

Η περιοδική επίδειξη αυτών των υπόγειων ορμητηρίων δεν αλλοιώνει τον υφιστάμενο συσχετισμό δυνάμεων στο πεδίο των επιχειρήσεων, ωστόσο λειτουργεί ως ένα σταθερό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν, απόλυτα συνυφασμένο με την προσπάθεια συντήρησης μιας διαρκούς απειλής ικανής να αποθαρρύνει επιθετικές ενέργειες στα κρίσιμα ύδατα του Περσικού Κόλπου.

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