Ιρανικά ΜΜΕ: Τρομακτική προειδοποίηση πυρηνικής επίθεσης στο Ιράν - Μην κοιτάτε το φως της έκρηξης

Οδηγίες και βίντεο για μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών σε περίπτωση πυρηνικής έκρηξης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ιρανικά ΜΜΕ: Τρομακτική προειδοποίηση πυρηνικής επίθεσης στο Ιράν - Μην κοιτάτε το φως της έκρηξης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ιρανική τηλεόραση και μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.
  • Οι πολίτες καλούνται να μην κοιτάζουν το φως της έκρηξης και να προστατεύονται πίσω από εμπόδια ή μέσα σε κτίρια, αποφεύγοντας τα παράθυρα και τους εξωτερικούς τοίχους.
  • Συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε αυτοκίνητα και η χρήση εμφιαλωμένου νερού και συσκευασμένης τροφής, με παραμονή στο καταφύγιο τουλάχιστον για 24 ώρες.
  • Μετά την έκθεση στον εξωτερικό αέρα, πρέπει να αφαιρεθούν τα εξωτερικά ρούχα χωρίς να τα ταρακουνήσουν και να πλυθούν οι εκτεθειμένες επιφάνειες με χλιαρό νερό και σαπούνι.
  • Οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την ασφαλή έξοδο και να είναι έτοιμοι να μετακινηθούν σε πιο ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση φωτιάς ή κατάρρευσης κτιρίου.
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Ένα τρομακτικό βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης, μεταδίδουν η ιρανική τηλεόραση και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν:

- Μην κοιτάτε προς το έντονο φως της έκρηξης.

- Αν βρίσκεστε έξω και δεν μπορείτε αμέσως να μπείτε σε κτίριο, προστατευτείτε πίσω από εμπόδιο, ξαπλώστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι και το πρόσωπο.

- Μετά το πέρασμα του κύματος της έκρηξης, μπείτε στο πλησιέστερο κτίριο, μην μένετε για να παρακολουθήσετε ή να φωτογραφίσετε, και μην προστατεύεστε μέσα στο αυτοκίνητο.

- Μέσα στο κτήριο, πηγαίνετε στο υπόγειο ή στο κέντρο, μακριά από παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους.

- Κλείστε πόρτες και παράθυρα, και απενεργοποιήστε το κλιματιστικό ή οποιονδήποτε αερισμό που ρουφάει αέρα από έξω.

- Αν εκτεθείτε στον εξωτερικό αέρα, βγάλτε τα εξωτερικά ρούχα χωρίς να τα ταρακουνήσετε, βάλτε τα σε αεροστεγές σακουλάκι μακριά από ανθρώπους αλλά μην βγείτε έξω για να το πετάξετε.

- Πλυθείτε με χλιαρό νερό και σαπούνι, χρησιμοποιήστε κανονικό σαμπουάν χωρίς μαλακτικό, και αν δεν είναι δυνατό το ντους, καθαρίστε το πρόσωπο, τα χέρια και την εκτεθειμένη επιδερμίδα με νερό ή βρεγμένες χαρτοπετσέτες.

- Χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο νερό και συσκευασμένη τροφή, και ετοιμαστείτε να μείνετε στο καταφύγιο τουλάχιστον 24 ώρες.

- Μην υποθέτετε ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές μετά από 24 ώρες, ακολουθήστε τις επίσημες ανακοινώσεις και τις δηλώσεις έκτακτης ανάγκης για τον ασφαλή δρόμο εξόδου.

- Αν ξεσπάσουν φωτιές στο κτίριο ή φοβηθείτε κατάρρευσή του, μετακινηθείτε σε πιο ασφαλές καταφύγιο.

- Επαναλάβετε αυτές τις οδηγίες με την οικογένεια εκ των προτέρων για να μειώσετε τις ζημιές.

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