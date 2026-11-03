Ιρανικά ΜΜΕ: Τρομακτική προειδοποίηση πυρηνικής επίθεσης στο Ιράν - Μην κοιτάτε το φως της έκρηξης

Snapshot Η ιρανική τηλεόραση και μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.

Οι πολίτες καλούνται να μην κοιτάζουν το φως της έκρηξης και να προστατεύονται πίσω από εμπόδια ή μέσα σε κτίρια, αποφεύγοντας τα παράθυρα και τους εξωτερικούς τοίχους.

Συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε αυτοκίνητα και η χρήση εμφιαλωμένου νερού και συσκευασμένης τροφής, με παραμονή στο καταφύγιο τουλάχιστον για 24 ώρες.

Μετά την έκθεση στον εξωτερικό αέρα, πρέπει να αφαιρεθούν τα εξωτερικά ρούχα χωρίς να τα ταρακουνήσουν και να πλυθούν οι εκτεθειμένες επιφάνειες με χλιαρό νερό και σαπούνι.

Οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για την ασφαλή έξοδο και να είναι έτοιμοι να μετακινηθούν σε πιο ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση φωτιάς ή κατάρρευσης κτιρίου. Snapshot powered by AI

Ένα τρομακτικό βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης, μεταδίδουν η ιρανική τηλεόραση και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν:

- Μην κοιτάτε προς το έντονο φως της έκρηξης.

- Αν βρίσκεστε έξω και δεν μπορείτε αμέσως να μπείτε σε κτίριο, προστατευτείτε πίσω από εμπόδιο, ξαπλώστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι και το πρόσωπο.

- Μετά το πέρασμα του κύματος της έκρηξης, μπείτε στο πλησιέστερο κτίριο, μην μένετε για να παρακολουθήσετε ή να φωτογραφίσετε, και μην προστατεύεστε μέσα στο αυτοκίνητο.

- Μέσα στο κτήριο, πηγαίνετε στο υπόγειο ή στο κέντρο, μακριά από παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους.

- Κλείστε πόρτες και παράθυρα, και απενεργοποιήστε το κλιματιστικό ή οποιονδήποτε αερισμό που ρουφάει αέρα από έξω.

- Αν εκτεθείτε στον εξωτερικό αέρα, βγάλτε τα εξωτερικά ρούχα χωρίς να τα ταρακουνήσετε, βάλτε τα σε αεροστεγές σακουλάκι μακριά από ανθρώπους αλλά μην βγείτε έξω για να το πετάξετε.

- Πλυθείτε με χλιαρό νερό και σαπούνι, χρησιμοποιήστε κανονικό σαμπουάν χωρίς μαλακτικό, και αν δεν είναι δυνατό το ντους, καθαρίστε το πρόσωπο, τα χέρια και την εκτεθειμένη επιδερμίδα με νερό ή βρεγμένες χαρτοπετσέτες.

- Χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο νερό και συσκευασμένη τροφή, και ετοιμαστείτε να μείνετε στο καταφύγιο τουλάχιστον 24 ώρες.

- Μην υποθέτετε ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές μετά από 24 ώρες, ακολουθήστε τις επίσημες ανακοινώσεις και τις δηλώσεις έκτακτης ανάγκης για τον ασφαλή δρόμο εξόδου.

- Αν ξεσπάσουν φωτιές στο κτίριο ή φοβηθείτε κατάρρευσή του, μετακινηθείτε σε πιο ασφαλές καταφύγιο.

- Επαναλάβετε αυτές τις οδηγίες με την οικογένεια εκ των προτέρων για να μειώσετε τις ζημιές.

🚨التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالات الأخبار الإيرانية تنشر فيديو تحذير للمواطنين إذا وقعت ضربة نووية وعدة تعليمات للتعامل مع الانفجار النووي:- 🔴 لا تنظروا إلى الضوء شديد الانفجار. 🔴 إن كنتم في الخارج ولم تتمكنوا فوراً من دخول مبنى، احتموا خلف حاجز، واستلقوا على الأرض، وغطوا الرأس والوجه. 🔴 بعد مرور موجة الانفجار ادخلوا أقرب مبنى، لا تبقوا للمشاهدة أو التصوير، ولا تحتموا داخل السيارة. 🔴 داخل المبنى اذهبوا إلى القبو أو الوسط، بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية. 🔴 أغلقوا الأبواب والنوافذ، وأطفئوا المكيف أو أي تهوية تسحب هواءً من الخارج. 🔴 إذا تعرضتم للجو الخارجي اخلعوا الملابس الخارجية دون نفضها، وضعوها في كيس محكم بعيدًا عن الناس لكن لا تخرجوا لرميه خارجاً. 🔴 اغتسلوا بماء فاتر وصابون، واستخدموا شامبو عادي بلا بلسم، وإن تعذّر الاستحمام فنظّفوا الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبللة. 🔴 استخدموا مياهًا معبأة وطعامًا مغلفًا، واستعدوا للبقاء في الملجأ 24 ساعة على الأقل. 🔴 لا تفترضوا أن البيئة أصبحت آمنة بعد 24 ساعة، اتبعوا الإعلانات الرسمية وبيانات الطوارئ لمسار الخروج الآمن. 🔴 إن اندلعت نيران في المبنى أو خُشي انهياره، انتقلوا إلى ملجأ أكثر أمانًا. 🔴 راجعوا هذه التعليمات مع العائلة مسبقًا لتقليل الأضرار. — أكسيوس (@Axios_ar) November 3, 2026

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