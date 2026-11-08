Ομάν: Περιστατικό με φορτηγό πλοίο και στρατιωτικές δυνάμεις αναφέρει η UKMTO

Snapshot Στρατιωτικό περιστατικό με εμπλοκή φορτηγού πλοίου σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ταυτότητα και η εθνικότητα των εμπλεκόμενων στρατιωτικών δυνάμεων παραμένουν άγνωστες.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ασφάλεια του πληρώματος ή ζημιές στο πλοίο.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

Η UKMTO καλεί όλα τα διερχόμενα εμπορικά πλοία να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κόλπο του Ομάν έπειτα από αναφορά για στρατιωτικό περιστατικό με εμπλοκή πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) και στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας ναυτιλιακής ασφάλειας (UKMTO).

Το συμβάν καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 18 ναυτικών μιλίων (33,3 χιλιομέτρων) ανατολικά του Χορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το σχετικό σήμα να εκδίδεται στις 21:32 GMT. Μέχρι στιγμής, το επίσημο ανακοινωθέν δεν προσδιορίζει την ταυτότητα ή την εθνικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων που εμπλέκονται στο τετ-α-τετ με το φορτηγό πλοίο.

Οι βρετανικές αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την ασφάλεια των ναυτικών, ενώ παραμένει άγνωστο αν το σκάφος έχει υποστεί μηχανικές ή δομικές ζημιές ή αν έχει προκληθεί ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές της περιοχής διεξάγουν έρευνες, την ώρα που η UKMTO απηύθυνε σύσταση προς όλα τα διερχόμενα εμπορικά πλοία να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να παρακολουθούν στενά τα δελτία ασφαλείας στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

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