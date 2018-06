Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Μην ψήνετε τις λιχουδιές σας στο ηφαίστειο της Χαβάης (vid)

Ένας πολίτης ρώτησε τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) εάν υπήρχε πρόβλημα μ το να ψήσει το ζαχαρωτό του πάνω από την ηφαιστειακή λάβα στη Χαβάη φτάνει να έχει αρκετά μακρύ καλάμι, με την Υπηρεσία να του απαντάει άμεσα.

«Εμ... θα πρέπει να πούμε όχι, αυτό δεν θα ήταν ασφαλές. (Σας παρακαλώ μην το δοκιμάσετε!)», ήταν η απάντηση της USGS.

Erm...we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction.