Πέδρο Σάντσεθ: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας (pics+vids)

«Όμορφος, χαρισματικός, φωτογενής», είναι μερικοί μόνο από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον νέο πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ κέρδισε το στοίχημα με την πρόταση μομφής που υπέβαλε κατά του Ισπανού πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι.

Ένα «παράτολμο στοίχημα» ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Πολιτικών Επιστημών του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Μαδρίτης Φερνάντο Βαγιεσπίν, ο οποίος σχολίασε ότι «η τύχη είναι εκείνη που του δίνει την ευκαιρία να παίξει έναν κεντρικό ρόλο».

Μέχρι να του χαμογελάσει η τύχη, το Σοσιαλιστικό Κόμμα παρέμενε «στο περιθώριο, μακριά από την πρώτη γραμμή του πολιτικού διαλόγου», που περιελάμβανε το Λαϊκό Κόμμα, τους κεντροδεξιούς Ciudadanos και τους αριστερούς Podemos.

Η νίκη του ηγέτη του PSOE επί του εχθρού του από τα παλιά, του Ραχόι, έχει αξία και για άλλους λόγους: ο 46χρονος πρώην καθηγητής Οικονομικών δεν είναι πλέον βουλευτής, αφού παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του προ διετίας για την άρνησή του να διευκολύνει την επιστροφή του Ραχόι στο αξίωμα ύστερα από δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Τα μισά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του PSOE στασίασαν εναντίον του Σάντσεθ προκαλώντας την παραίτησή του τον Οκτώβριο του 2016.

Ο Σάντσεθ εγκατέλειψε το θώκο του ξεκινώντας μια περιοδεία στη χώρα για να επανασυνδεθεί με τους δυσαρεστημένους σοσιαλιστές: «Την Δευτέρα θα μπω στο αυτοκίνητό μου και θα ταξιδέψω σε όλη την Ισπανία για να ακούσω εκείνους που δεν έχουν ακουστεί, την βάση του κόμματος και τους αριστερούς ψηφοφόρους», είπε ξεκινώντας και η περιοδεία του απέδωσε αφού επτά μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2017, έκανε θεαματική επιστροφή διεκδικώντας και πάλι τα ηνία των σοσιαλιστών και επικρατώντας της βασικής του αντιπάλου, της Σουζάνα Ντίαθ.

«Το ναι στην πρόταση μομφής δεν είναι ναι στο PSOE, αλλά στη δημοκρατία». Με τα λόγια αυτά παρακίνησε από το βήμα της Βουλής τους αιρετούς όλων των κομμάτων να απαντήσουν σε μια απλή ερώτηση: «Μπορεί να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ο Μαριάνο Ραχόι αφότου έγινε γνωστή η καταδικαστική απόφαση στην υπόθεση που αφορά το κύκλωμα παράνομης χρηματοδότησης του δεξιού Λαϊκού Κόμματος;». «Η απάντηση», συνέχισε, «πρέπει να είναι ναι ή όχι. Δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο».

«Η απομόνωσή σας, κ. Ραχόι, είναι ο επικήδειος μιας πολιτικής εποχής -της δικής σας- η οποία έχει ήδη τελειώσει», έλεγε ο 46χρονος την Πέμπτη στη Βουλή. «Ανήκετε στο παρελθόν, η χώρα αυτή είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα και η Ισπανία θα πρέπει να κοιτάζει άφοβα το μέλλον».

Και ο Σάντσεθ δικαιώθηκε. Η πρόταση μομφής υπερψηφίστηκε με 180 ψήφους, ο Ραχόι αποχωρεί έπειτα από έξι χρόνια στην εξουσία και ο Σάντσεθ γίνεται ο πρώτος Ισπανός πολιτικός που απομακρύνει πρωθυπουργό μέσω ψήφου εμπιστοσύνης. Και μάλιστα τον Ραχόι, ο οποίος έχει επιβιώσει έπειτα από πολλές κρίσεις.

