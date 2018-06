Συναγερμός στη Γερμανία: Πυροβολισμοί στον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου (pics+vids)

Ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν άνθρωπο «που προκαλούσε προβλήματα» στο εσωτερικό του Καθεδρικού Ναού του Βερολίνου, έγινε γνωστό από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, που απέκλεισαν την είσοδο του ναού.

«Γύρω στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία επενέβη καθώς ένα πρόσωπο δημιουργούσε προβλήματα, κατόπιν ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού όπλου του», επισήμανε μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο άνδρας «τραυματίστηκε στα πόδια» διευκρίνισε η Αστυνομία με μήνυμά της στον λογαριασμό της στο Twitter.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

BREAKING: Heavily armed have cordoned off thw area surrounding the Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building, one police officer was also injured during the incident, reason for the shooting unknown for now. (Credit @ArjanKoenders1) pic.twitter.com/is6f7y5jNh