ΗΠΑ: Μεγάλη πυρκαγιά στο Κολοράντο - Εκκενώνονται σπίτια (vid)

Εκατοντάδες άνθρωποι στο νοτιοδυτικό Κολοράντο διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς η περιοχή απειλείται από μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και οι καιρικές συνθήκες –ζέστη, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι– δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η εντολή εκκένωσης αφορά ανθρώπους που ζουν κοντά στη Χερμόζα, μια κοινότητα που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το Ντουράνγκο. Πριν από μία εβδομάδα, εκατοντάδες άλλοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της «Πυρκαγιάς 416» που έχει κάψει πάνω από 20.000 στρέμματα τις τελευταίες ημέρες.

Μέχρι το πρωί σήμερα είχαν εκτοπιστεί οι κάτοικοι 1.200 σπιτιών. Οι ένοικοι άλλων 1.600 κατοικιών διατάχθηκαν να προετοιμαστούν για μια πιθανή εκκένωση, είπε η Μέγκαν Γκρέιαμ, η εκπρόσωπος τη κομητείας Λα Πλάτα.

Fires in NM and Colorado could just be the beginning of a very long fire season with the area in extreme drought. pic.twitter.com/PnbawworDS