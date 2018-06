Ιστορική συμφωνία Τραμπ - Κιμ στη Σιγκαπούρη: Έπεσαν οι υπογραφές

Οι δύο ηγέτες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει την υπογραφή «ενός πολύ σημαντικού εγγράφου».

Δείτε το βίντεο

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ύστερα από το γεύμα που παρατέθηκε για τις δύο πλευρές, σημείωσε πως οι συνομιλίες πήγαν «καλύτερα απ' ότι θα μπορούσε να περιμένει κανείς» και έκανε λόγο για μία «φανταστική συνάντηση». Ακόμη, έκανε λόγο για την επίτευξη «μεγάλης προόδου» και ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν ένα έγγραφο.

«Ήταν στ' αλήθεια μια φανταστική συνάντηση», η οποία εκτυλίχθηκε «καλύτερα απ' ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έπειτα από το γεύμα εργασίας που είχαν οι ηγέτες και κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων των δύο κρατών. «Θα πάμε τώρα να υπογράψουμε μια συμφωνία», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού.

Trump tells the press the #TrumpKimSummit is "going great. A really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good." https://t.co/ueGo3mCnTp pic.twitter.com/VqI9dfrzAA — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018

Όλα όσα έγιναν στο γεύμα

Τραμπ και Κιμ κάθισαν μαζί στο τραπέζι σε έναν από τους χώρους του πολυτελούς ξενοδοχείου Capella, στο νησί Σεντόσα της Σιγκαπούρης, για ένα γεύμα εργασίας. Πέραν από τους Τραμπ και Κιμ, στο τραπέζι βρίσκονται μαζί τους 13 αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των δύο κρατών.

Ο Κιμ έκανε λόγο νωρίτερα για ένα «καλό πρελούδιο για την ειρήνη», ενώ ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι δύο ηγέτες οικοδομούν μια «καλή σχέση».

Ο Κιμ είπε στον Τραμπ αφού αντάλλαξαν την ιστορική χειραψία τους ότι η συνάντησή τους σε πολλούς θα φανεί σαν «επιστημονική φαντασία», πριν βαδίσουν ως τη βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου όπου διεξάγονται οι εργασίες της συνόδου για την ιδιαίτερη συζήτησή τους, με παρόντες μόνο διερμηνείς, που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Η στιγμή της χειραψίας

Η εικόνα ήταν επί δεκαετίες αδιανόητη: Οι δύο ηγέτες, χαμογελαστοί, χαιρετήθηκαν με φόντο τις σημαίες των χωρών τους πριν βαδίσουν μαζί πάνω στο κόκκινο χαλί, ανταλλάσσοντας μερικές φράσεις.

«Είναι μεγάλη μου ικανοποίηση που σας συναντώ, κ. πρόεδρε», είπε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης απευθυνόμενος στον ένοικο του Λευκού Οίκου. «Ο δρόμος για να φθάσουμε εδώ δεν ήταν εύκολος», συνέχισε. «Παλιές προκαταλήψεις και παλιές συνήθειες ήγειραν τόσα πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα για να συναντηθούμε εδώ σήμερα», συμπλήρωσε.

Οι Τραμπ και Κιμ βάδισαν από αντίθετες κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο κόκκινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών τους εναλλάξ. Μετά τη χειραψία στάθηκαν σοβαροί μπροστά στους φωτογράφους με τα χέρια στο πλάι. Ο Τραμπ έδωσε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη στον Κιμ καθώς βάδιζαν ο ένας πλάι στον άλλο στον διάδρομο του ξενοδοχείου Capella, στο θέρετρο Σεντόζα της Σιγκαπούρης, προς τον χώρο όπου θα είχαν κατ' ιδίαν συζήτηση.

Just in: Kim Jong Un arrives at venue for historic meeting with President Donald Trump https://t.co/WV11UtHJvI https://t.co/2ppKsx9TMd — Anderson Cooper 360° (@AC360) 12 Ιουνίου 2018

President Trump arrives at venue for historic meeting with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/WV11UtHJvI https://t.co/mH8rVDGbvK — Anderson Cooper 360° (@AC360) 12 Ιουνίου 2018

BREAKING: President Trump and Kim Jong Un just shook hands ahead of their historic summit. It’s the first time leaders of the US and North Korea have met https://t.co/8OX2UblAwL pic.twitter.com/SCzJ9VGdze — CNN (@CNN) 12 Ιουνίου 2018

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα διαμορφώσει μια «εξαίρετη σχέση» με τον Κιμ. «Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση», προέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Κιμ επισήμανε ότι οι δύο ηγέτες και οι δύο χώρες χρειάστηκε να υπερβούν πολλά εμπόδια για να διεξαχθεί η σημερινή σύνοδος.

President Trump upon meeting Kim Jong Un: “I feel really great. We are going to have a great discussion, and I think tremendous success. It will be tremendously successful and it's my honor, and we will have a terrific relationship." https://t.co/B9psg59pN8 pic.twitter.com/Q80DtOwQJf — CNN (@CNN) 12 Ιουνίου 2018

Historic summit is underway in Singapore as President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/epkmLlc0pd pic.twitter.com/JGb7Z3mOx4 — CNN Tonight (@CNNTonight) 12 Ιουνίου 2018

Ο Κιμ επέλεξε μαύρο κοστούμι Μάο, ο Τραμπ βαθύ μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα για την ιστορική συνάντηση των δύο ηγετών, πιθανόν τη σημαντικότερη στιγμή των θητειών αμφοτέρων μέχρι σήμερα.

Οι Τραμπ και Κιμ έχουν αυτή την ώρα γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες τους. Ο Τραμπ σχεδιάζει να κάνει μια δήλωση εντός της ημέρας, πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον στις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Η συμβολική και ανεξίτηλη εικόνα των δύο ηγετών καθώς ανταλλάσσουν χειραψία, μέχρι πρότινος αδιανόητη, με δεδομένα τα προγράμματα της Βόρειας Κορέας για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων που πυροδότησαν διεθνείς κυρώσεις, σήμανε την έναρξη των συνομιλιών με κρίσιμα διακυβεύματα για την Ασία και τον κόσμο.

Οι δύο άνδρες, προερχόμενοι από πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, με εντελώς διαφορετικό στιλ, με μεγάλη ηλικιακή διαφορά-τους χωρίζουν πάνω από 30 χρόνια-θα αποπειραθούν να συνάψουν μια συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, μόλις μερικούς μήνες αφότου αντάλλασσαν απειλές πολέμου και σκαιές προσωπικές προσβολές.

Όλα όσα έγιναν πριν από τη συνάντηση

Ο Τραμπ εκδήλωσε την μεγάλη του αυτοπεποίθηση ενόψει της συνόδου. Μόλις αφίχθη στη Σιγκαπούρη, έκανε λόγο για «διέγερση στην ατμόσφαιρα» μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά για να επικοινωνεί άμεσα με την κοινή γνώμη στη χώρα του και όχι μόνο.

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, σε άλλο ένα tweet, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η ιστορική συνάντηση που θα έχει αύριο με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη μπορεί να «πάει πολύ καλά», καθώς αξιωματούχοι των δύο χωρών συναντώνται προκειμένου να αμβλύνουν τις διαφορές για το πώς θα τελειώσει η πυρηνική αντιπαράθεση στην κορεατική χερσόνησο.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

Σε μία άλλη ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε:

«Οι συναντήσεις μεταξύ των συμβούλων και των αντιπροσώπων πάνε καλά και γρήγορα... Στο τέλος όμως αυτό δεν έχει σημασία. Θα ξέρουμε όλοι σίγουρα αν μια πραγματικά καλή συμφωνία, σε αντίθεση με αυτές του παρελθόντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο είπε πως οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες προχωρούν με γρήγορο ρυθμό και «προβλέπουμε ότι θα οδηγηθούν στη λογική τους κατάληξη ακόμη πιο γρήγορα απ΄ ό,τι προβλέπουμε».

Η συνάντηση αποτελεί μια «χωρίς προηγούμενο ευκαιρία να αλλάξει η τροχιά της σχέσης μας και να φέρει ειρήνη και ευημερία» στη Βόρεια Κορέα, είπε ο Πομπέο σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, παραμονή της συνόδου κορυφής.

Ωστόσο υποβάθμισε το ενδεχόμενο επίτευξης ταχείας προόδου και είπε πως η σύνοδος θα θέσει το πλαίσιο για «τη σκληρή δουλειά που θα ακολουθήσει», επιμένοντας πως η Βόρεια Κορέα πρέπει να κινηθεί προς την πλήρη, επαληθεύσιμη και αμετάκλητη αποπυρηνικοποίηση.

Οι κυρώσεις σε βάρος της Βόρειας Κορέας θα παραμείνουν μέχρι τότε, είπε ο Πομπέο. «Αν η διπλωματία δεν κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση… τα μέτρα αυτά θα αυξηθούν».

Δείτε ζωντανή εικόνα από το RT

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Ruptly

Προβλήματα πριν ξεκινήσει η συνάντηση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν όρισε προθεσμία για σήμερα 12 Ιουνίου, για την ολοκλήρωση της Συνόδου της Σιγκαπούρης, προκαλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει για την Τρίτη την αναχώρησή του αντί της Τετάρτης, όπως ήταν προγραμματισμένο, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, με γνώση στον προγραμματισμό του ταξιδιού του μεγιστάνα προέδρου, το Bloomberg αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν διατεθειμένος να παραμείνει περισσότερο εφόσον οι διαπραγματεύσεις σημείωναν πρόοδο, ωστόσο αφού ο Κιμ όρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αναχώρησή του, έτσι έκανε κι ο Αμερικανός πρόεδρος.





Τι προηγήθηκε

Ο Κιμ και ο Τραμπ έφθασαν τη Δευτλερα στη Σιγκαπούρη για την πρώτη στην ιστορία συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο των ηγετών δύο χωρών που είναι εχθροί από τον Πόλεμο της Κορέας (1950-53).

Αν και παραμένουν τα χάσματα για το τι μπορεί να συνεπάγεται η αποπυρηνικοποίηση αυτή, ο Τραμπ έδωσε μια θετική νότα σε ένα γεύμα με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Λι Χσιέν Λουνγκ.

«Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση… αύριο, και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά», είπε ο Τραμπ.



Στο πρώτο σχόλιό του για τη συνάντηση κορυφής το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA μετέδωσε πως οι δύο πλευρές θα ανταλλάξουν «ευρέως φάσματος και εις βάθος απόψεις» για την επανεκκίνηση των σχέσεων των δύο χωρών. Χαιρέτισε τη σύνοδο κορυφής ως μέρος μιας «εποχής που αλλάζει».

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο «θέμα της οικοδόμησης ενός μόνιμου και διαρκούς μηχανισμού διατήρησης της ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο, στο θέμα της υλοποίησης της αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου και σε άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», ανέφερε το KCNA.

Καθώς η Βόρεια Κορέα απέρριπτε μέχρι τώρα οποιοδήποτε ενδεχόμενο μονομερούς πυρηνικού αφοπλισμού, η αναφορά του KCNA στην αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου σημαίνει πως η Πιονγκγιάνγκ θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν την «πυρηνική ομπρέλα» τους που προστατεύει τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Πολλοί ειδικοί στη Βόρεια Κορέα, μια από τις πιο απομονωμένες και απρόβλεπτες χώρες στον κόσμο, παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν ο Κιμ θα εγκαταλείψει ποτέ τα πυρηνικά όπλα. Πιστεύουν πως η πρόσφατη δέσμευση του Κιμ έχει σκοπό να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ελαφρύνουν τις αυστηρές κυρώσεις που πιέζουν αφόρητα τη φτωχή χώρα.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε πως οι ΗΠΑ εισέρχονται στις συνομιλίες με ένα πνεύμα αισιοδοξίας μαζί με μια αντίστοιχη δόση επιφυλακτικότητας, δεδομένης της μακράς ιστορίας της Βόρειας Κορέας στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

«Δεν θα εκπλαγούμε από οποιοδήποτε σενάριο», δήλωσε ο αξιωματούχος.



Ο αξιωματούχος δήλωσε πως ο Τραμπ και ο Κιμ θα έχουν μια συνάντηση μόνοι τους την Τρίτη η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο ώρες. Τη χαρακτήρισε σαν μια συνάντηση του τύπου «για να γνωριστούμε καλύτερα».

Αργότερα θα τους συνοδεύσουν οι διαπραγματευτικές τους ομάδες για συνομιλίες που μπορεί να διαρκέσουν άλλη μία ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters