Ταϊλάνδη: Δεκάδες αγνοούμενοι μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους (pics)

Περίπου 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά το ναυάγιο ενός τουριστικού σκάφους στα ανοιχτά του νησιού Πουκέτ στην Ταϊλάνδη, όπως έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες διάσωσης.

Το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 90 επιβάτες, βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής και η επιχείρηση για τη διάσωση των επιβατών συνεχίζεται.

Το σκάφος αυτό, που μεταφέρει τουρίστες για να κάνουν καταδύσεις, είχε αποπλεύσει από το Κο Ράτσα με προορισμό το Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν μεταξύ των επιβατών υπήρχαν και ξένοι τουρίστες.

Στην ίδια περιοχή ανατράπηκε νωρίτερα σήμερα και ένα ιστιοπλοϊκό, το Senerita, που μετέφερε 39 ανθρώπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβάτες αυτού του σκάφους είναι σώοι και ασφαλείς.

Η Ταϊλάνδη βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση δώδεκα παιδιών και του προπονητή τους που έχουν παγιδευτεί σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο, κοντά στα σύνορα με τη Μιανμάρ και το Λάος.

BREAKING: Rescue teams have rescued 90 tourist from Taiwan, Russia and China after two tourist boats captisize in southern Thailand resort of Phuket say at least seven are still missing. pic.twitter.com/jVLKkWwX82