Τραγωδία στο Κέιπ Τάουν: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη σε μονάδα παραγωγής πυρομαχικών στο Δυτικό Σόμερσετ, κοντά στο Κέιπ Τάουν ανέφεραν ο εκπρόσωπος των πυροσβεστικών και σωστικών δυνάμεων στο Ρόιτερς και αξιωματούχος ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η μονάδα παραγωγής Rheinmetall Denel είναι μια κοινοπραξία της γερμανικής εταιρείας Rheinmental Waffe Munition GmbH και της κρατικής νοτιοαφρικανικής εταιρείας Denel.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά, ανέφερε το διαδικτυακό ενημερωτικό μέσο News24.

