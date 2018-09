Απίστευτο: Σπάνια λευκή φάλαινα εντοπίστηκε στον ποταμό Τάμεση (vids)

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω κάτι τέτοιο. Δεν κάνω πλάκα. Μια μπελούγκα (άσπρη φάλαινα) στον Τάμεση στα ανοιχτά του Κόαλχαους Φορτ», έγραψε στο Twitter ο περιβαντολόγος Ντέιβ Άντριους.

Still here and showing well #BELUGA pic.twitter.com/uGqz3XabdP

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο διακρίνεται ένα λευκό κήτος στον ποταμό, κοντά στο Γκρέιβσεντ του Κεντ.

«Είναι το νοτιότερο σημείο όπου έχουμε δει ποτέ μας ασπροδέλφινα», εξήγησε η Λούσι Μπέιμπι, η επικεφαλής του τμήματος επιστήμης και διατήρησης του πληθυσμού των φαλαινών στη φιλανθρωπική οργάνωση ORCA.

Museum whale expert Richard Sabin, says, 'The white body colour, absence of a prominent dorsal fin, bulbous forehead and general swimming motion all suggest very strongly that this is a beluga whale.' https://t.co/u6OLzJwWys