Σεισμός στην Αϊτή: Τουλάχιστον 14 οι νεκροί - Εκατοντάδες τραυματίες (pics+vid)

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι σχεδόν διακόσιοι τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 5,9 βαθμών ο οποίος έπληξε το βράδυ του Σαββάτου τη βόρεια Αϊτή, όπου οι αρχές πασχίζουν να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Πορτ-ντε-Πε, στη βόρεια ακτή της Αϊτής, κοντά στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης, το εστιακό βάθος της οποίας ήταν μόλις 11,7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό και σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:10 του Σαββάτου τοπική ώρα (03:10 της Κυριακής ώρα Ελλάδας).

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Γκρος Μορν και γύρω από αυτή, νοτιότερα, ανάμεσά τους μια γυναίκα που υπέστη καρδιακή προσβολή μετά τον σεισμό.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν σπίτι κατέρρευσε στην πόλη Σανσόλμ, ενώ ακόμη ένας θάνατος αναφέρθηκε στη Σεν Λουίς ντι Νορ. Σωστικά συνεργεία έσπευσαν την περιοχή για να βοηθήσουν τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει το τραύμα του καταστροφικού σεισμού του 2010.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι τραυματίες ανέρχονται σε 188, εκ οποίων οι 152 είναι κάτοικοι της Πορτ-ντε-Πε και 30 της Γκρος Μορν.

Haiti residents are recovering this morning after a 5.9 magnitude earthquake hit the northwestern portion of the country. Officials say at least 10 people are dead and more than 100 are injured. pic.twitter.com/krnBOPNWrO