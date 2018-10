Υπόθεση Κασόγκι: Έντονες πιέσεις στη Σαουδική Αραβία για διαφανή έρευνα

Απηχώντας αναρτήσεις στο Twitter του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που συμμετείχε τηλεφωνικά στη συζήτηση κατά το δείπνο του Πομπέο με τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι οι Σαουδάραβες «αρνήθηκαν κατηγορηματικά» πως γνώριζαν «τι έγινε στο προξενείο τους στην Κωνσταντινούπολη».

Ο πρίγκιπας διάδοχος «δεσμεύθηκε» ότι η εισαγγελική έρευνα θα «προσφέρει σε όλο τον κόσμο μια ολοκληρωμένη και οριστική εξήγηση με απόλυτη διαφάνεια» για την υπόθεση, συνέχισε ο Πομπέο, κατά τον οποίο η συζήτηση που είχαν ήταν «άμεση» και «ειλικρινής».

«Υπογράμμισα τη σημασία που έχει να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος, διαφανής και ταχεία, και οι Σαουδάραβες ηγέτες δεσμεύθηκαν για αυτό», συμπλήρωσε.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo...