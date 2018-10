Αλλεπάλληλες ισχυρές σεισμικές δονήσεις στον Καναδά

Τέσσερις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,9 έως 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν διαδοχικά την Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα), ανοικτά των δυτικών ακτών του Καναδά, στην περιοχή του Βανκούβερ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής των ΗΠΑ (USGS).

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί και δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού, μεγέθους 6,6 βαθμών, που σημειώθηκε στις 22:39 (08:49 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) ήταν 218 χλμ. νοτιοδυτικά του Πορτ Χάρντι, ενός δήμου του νησιού Βανκούβερ, στη Βρετανική Κολομβία, 570 χλμ. βορειοδυτικά του Σιάτλ (Ηνωμένες Πολιτείες).

Ο δεύτερος, μεγέθους 6,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε περίπου 190 χλμ. από το Πορτ Χάρντι, περίπου μισή ώρα αργότερα.

Έξι λεπτά αργότερα, ένας τρίτος σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών, καταγράφηκε 220 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης αυτής. Ακολούθησε, 14 λεπτά αργότερα, ένας τέταρτος σεισμός μεγέθους 4,9 στο ίδιο σημείο.

Αυτές οι σεισμικές δονήσεις σημειώνονται στην υποζώνη Κασκάντια που χωρίζει τη βορειοαμερικανική πλάκα από εκείνην του Χουάν ντε Φούκα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

