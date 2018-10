Βίντεο ντοκουμέντο: Έτσι έπεσε το ελικόπτερο του προέδρου της Λέστερ – Ήρωας ο πιλότος

Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha, μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα, βρήκε ακαριαίο θάνατο, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου του, πιθανότατα λόγω μηχανικού προβλήματος, έξω από το King Power Stadium, αφότου ολοκληρώθηκε ο αγώνας των «Αλεπούδων» με τη Γουέστ Χαμ, για τη δέκατη αγωνιστική της Premier League.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή της πτώσης

Την ίδια ώρα, ειδικοί πραγματογνώμονες της Air Accidents Investigation Branch (AAIB) εξετάζουν το «μαύρο» κουτί του Agusta Westland AW169, προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Ήρωας ο πιλότος

Παράλληλα, τα βρετανικά ΜΜΕ αποδίδουν τιμές ήρωα στον πιλότο του ελικοπτέρου, ο οποίος, όπως φαίνεται και στο video, έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, προκειμένου να μην πέσει το ελικόπτερο σε κατοικημένη περιοχή ή πάνω στους οπαδούς της Λέστερ που αποχωρούσαν εκείνη την ώρα από το γήπεδο, «γιγαντώνοντας» το μέγεθος της τραγωδίας.

Σύμφωνα επίσης με αυτόπτες μάρτυρες, ο πιλότος κατάφερε να οδηγήσει το ελικόπτερο σε μια γωνιά του χώρου στάθμευσης, μακριά από τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας που βρίσκονταν στην περιοχή, παρά μάλιστα το εμφανές πρόβλημα (πιθανότατα με τον έλικα στην ουρά του).

Τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου:

Υπενθυμίζεται ότι η Λέστερ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το θάνατο του ιδιοκτήτη της, Vichai Srivaddhanaprabha (Βιχάι Σριβανταναπράμπα), τονίζοντας παράλληλα πως και οι πέντε επιβαίνοντας του μοιραίου ελικοπτέρου είναι νεκροί.

Ο 60χρονος ταϊλανδός επιχειρηματίας, ο οποίος αγόρασε το σύλλογο τον Αύγουστο του 2010 και τον οδήγησε στην κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος το 2016, συνήθιζε να χρησιμοποιεί ελικόπτερο για τις μετακινήσεις του από και προς το γήπεδο της ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό εκτός από τον Ταϊλανδό ιδιοκτήτη της Λέστερ, νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου είναι επίσης ο πιλότος Eric Swaffer, η επίσης πιλότος και φίλη του Izabela Roza Lechowicz, αλλά και δύο συνεργάτες του Srivaddhanaprabha, οι Nursara Suknamai και Kaveporn Punpare.

Τόσο ο Swaffer όσο και η φίλη του και συγκυβερνήτης Izabela Roza Lechowicz θεωρούνταν κοντινά πρόσωπα στον 60χρονο Ταϊλανδό επιχειρηματία.

Η Nursara Suknama είχε αναδειχθεί Μις Ταϊλάνδη το 2005 και ήταν επίσης στενός συνεργάτης του Srivaddhanaprabha.

Αυτή τη φορά ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου, ένα μηχανικό πρόβλημα σε αυτό έμελλε να οδηγήσει στη συντριβή του και στον θάνατο των επιβαινόντων.

«Με μεγάλη θλίψη και μαζεύοντας τα κομμάτια της καρδιάς μας επιβεβαιώνουμε ότι ο πρόεδρος της ομάδας, Vichai Srivaddhanaprabha, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν τις ζωές τους με τραγικό τρόπο το απόγευμα του Σαββάτου όταν το ελικόπτερο που μετέφερε εκείνον και άλλους τέσσερις έπεσε ακριβώς έξω από το "King Power Stadium". Κανένας από τους πέντε επιβαίνοντες δεν επέζησε.

Οι σκέψεις όλων στο σύλλογο είναι στην οικογένεια του Vichai Srivaddhanaprabha και τις οικογένειες όλων όσων επέβαιναν στο ελικόπτερο σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία. Στο πρόσωπο του Vichai Srivaddhanaprabha ο κόσμος έχασε έναν σπουδαίο άνδρα. Έναν άνθρωπο με καλοσύνη, γενναιοδωρία, η ζωή του οποίο καθορίστηκε από την αφοσίωσή του στην οικογένεια του και σε όσους καθοδηγούσε με μεγάλη επιτυχία. Η Λέστερ ήταν μία οικογένεια κάτω από την καθοδήγηση του. Είναι μία οικογένεια η οποία θα συνεχίσει το έργο του και θα διατηρήσει το όραμα του για το σύλλογο το οποίο είναι τώρα η κληρονομιά του.

Ένα βιβλίο συλλυπητηρίων θα ανοίξει στο King Power Stadium την Τρίτη (30/10) για όσους φιλάθλους θέλουν να αποτείνουν φόρο τιμής και θα παραδοθεί στην οικογένεια του Vichai Srivaddhanaprabha. Όσοι δεν μπορούν να επισκεφτούν το King Power Stadium θα μπορούν να το κάνουν διαδικτυακά σε σχετική ενότητα της ιστοσελίδας της ομάδας.

Οι αναμετρήσεις της πρώτης ομάδας με την Σαουθάμπτον για το Κύπελλο Αγγλίας και η αναμέτρηση της αναπτυξιακής ομάδας με την Φέγενορντ που ήταν προγραμματισμένοι για την ερχόμενη Τρίτη αναβάλλονται.

Όλα τα μέλη του συλλόγου είναι πραγματικά συγκινημένα από την αντίδραση της ποδοσφαιρικής οικογένειας και τα μηνύματά υποστήριξης και αλληλεγγύης είναι βαθύτατα εκτιμητέα αυτή τη δύσκολη στιγμή».

The Leicester helicopter pilot, Eric Swaffer, managed to avoid crash-landing into a crowd of hundreds of fans by steering the chopper into an empty car park as it span out of control.



His actions in the face of certain death avoided a mass tragedy. RIP Eric. A true hero. ? pic.twitter.com/2dH2Wond8H