Μελβούρνη: Ένας νεκρός σε επίθεση με μαχαίρι στη μέση του δρόμου - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η τοπική αστυνομία, κλήθηκε να σπεύσει στην οδό Μπουρκ καθώς ένα αυτοκίνητο είχε παραδοθεί στις φλόγες.

«Μόλις βγήκαν από το περιπολικό βρέθηκαν μπροστά σε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και τους απειλούσε. Παράλληλα αυτόπτες μάρτυρες φώναζαν ότι υπάρχουν τραυματίες από μαχαιρώματα. Η αστυνομία πυροβόλησε τον άνδρα στο στέρνο και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο», ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης.

Επιβεβαίωσε δε, ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο σημείο της επίθεσης. Δύο ακόμα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. «Η έρευνα συνεχίζεται και κρατάμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά», δήλωσε ο Ντέιβιντ Κλέιτον.

WARNING: disturbing images. Police have shot a man after a car explosion in Melbourne's Bourke st. Witnesses say he was wielding a knife- others have been injured. More to come @10NewsFirstPER pic.twitter.com/ehMJOEIwKl