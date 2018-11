Ιράν: Τουλάχιστον 115 τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση (pics+vid)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών έπληξε σήμερα την επαρχία Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Ιράν, ενώ 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 17 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Σαρ ε Πολ ε Ζαχάμπ, σε βάθος επτά χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Ιράν. Αυτή η περιοχή του δυτικού Ιράν, στα σύνορα με το Ιράκ, έχει πληγεί από πολλούς σεισμούς τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινσιτούτο USGS έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών και βάθους 65 χιλιομέτρων.

Τουλάχιστον 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Σαρ ε Πολ ε Ζαχάμπ και στη γειτονική πόλη Γκιλάν ε Γκαρμπ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κερμανσάχ, τον Χουσάγκ Μπαζβάντ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

The people of #Kermanshah are out.

There is no help.

Authorities have not provided any adequate aid as people are spending the night in freezing cold temperatures. pic.twitter.com/C9qmiTHzJO