«Μαγεύουν» οι πρώτες «καθαρές» φωτογραφίες του InSight από τον Άρη

Όπως μάλιστα ενημερώνει μέσω του… λογαριασμού του στο Twitter, όλα βαίνουν βάσει προγράμματος, με αποτέλεσμα χθες (30/11) να αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα από τη μία φωτογραφική μηχανή,

Και κάπως έτσι το InSight έστειλε και τις πρώτες ολοκάθαρες εικόνες από τον «Κόκκινο Πλανήτη»!

Οι φωτογραφίες που είχε στείλει στιγμής το εξοπλισμένο με δύο κάμερες σκάφος, απεικόνιζαν τον ουρανό και μια επίπεδη επιφάνεια μπροστά από τη μηχανή.

Ωστόσο, στίγματα θόλωναν αυτές τις πρώτες εικόνες, λόγω του προστατευτικού καλύμματος, το οποίο δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.

Στις δύο νέες λοιπόν φωτογραφίες του InSight απαθανατίζεται το έδαφος κάτω από την κάμερα της βάσης, ενώ σε μία άλλη λήψη διακρίνεται η φωτογραφική μηχανή που είναι τοποθετημένη στον αρθρωτικό ρομποτικό βραχίονα.

Στην άκρη του, δε, βρίσκεται μια λαβίδα με πέντε δάχτυλα που θα βοηθήσει στην τοποθέτηση των δύο επιστημονικών οργάνων του InSight στο έδαφος του Άρη, μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

