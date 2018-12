Ιταλία: Έρευνες για την τραγωδία στο κλαμπ – Πουλήθηκαν περισσότερα εισιτήρια απ' όσα επιτρεπόταν

Στον τραγικό θάνατο πέντε εφήβων και μιας γυναίκας, και στον τραυματισμό πάνω από εξήντα ατόμων έξω από την πόλη της Ανκόνα, αναφέρονται με δηλώσεις τους υπεύθυνοι των καραμπινιέρων που έχουν αναλάβει τις σχετικές έρευνες.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, από τους μέχρι τώρα ελέγχους οι καραμπινιέροι εξακρίβωσαν ότι «στην ντίσκο Lanterna Azzurra, όπου έπρεπε να εμφανισθεί ο τραγουδιστής "Sfera e Basta", είχαν πουληθεί περισσότερα εισιτήρια από όσα επιτρέπει ο νόμος».

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe