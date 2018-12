Απίστευτη ιστορία: Πώς διέσωσαν δύο ναυαγούς μετά από 20 μέρες στη θάλασσα!

Εγκλωβισμένοι στο σκάφος τους στα ανοιχτά της Καραϊβικής για τρεις εβδομάδες. Χωρίς καύσιμα, πόσιμο νερό και τροφή, έτρωγαν τα ψάρια που έπιαναν. Ήλπιζαν σε ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο θαύμα. Κι αυτό ήρθε.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ένα πελώριο κρουαζιερόπλοιο 11 καταστρωμάτων, το "Royal Caribbean's Empress of the Seas" εντόπισε τους δύο ψαράδες σε ένα μικρό αλιευτικό, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Τζαμάικας και Γκραν Κέιμαν.

Οι δύο ψαράδες ήταν εξαιρετικά τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε από τύχη στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, λόγω κακοκαιρίας.

«Αν δεν είχαμε αλλάξει πορεία για να βρούμε πιο ήρεμα νερά, δεν θα είχαμε βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποιες φορές, λίγη τύχη είναι ό,τι χρειάζεται για ένα θαύμα», έγραψε ο Τζέιμς Βαν Φλιτ, επικεφαλής μετεωρολόγος του κρουαζιερόπλοιου στο Twitter.

More pics to share from @RoyalCaribbean #EmpressoftheSeas rescuing 2 Mariners who had been at Sea for 20 DAYS in that small boat between #Jamaica and #GrandCayman! See last pic for story. UNREAL and so PROUD of Officers and Crew! Thank you @jleberle and @caryjames007 for pics. pic.twitter.com/VEw1tzChMO