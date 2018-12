Σφοδρή κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Mαταιώθηκαν πτήσεις (vid)

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε ορισμένα αεροπορικά δρομολόγια, αναμένεται ότι θα ενισχυθεί, με χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

Ορισμένες περιοχές των μεσοδυτικών και νοτιοανατολικών Πολιτειών υφίστανται ήδη το πρώτο κύμα της σφοδρής χιονόπτωσης ενώ οι βροχές αναμένεται ότι θα πλήξουν τις κεντρικές ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε σήμερα ότι οι μετακινήσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Για τα μεσοδυτικά έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλες που αναμένεται να πλήξουν το Κάνσας, τη Νεμπράσκα, τη Βόρεια και τη Νότια Ντακότα, καθώς και τη Μινεσότα, όπως είπε ο μετεωρολόγος Μαρκ Τσέναρντ.

Tornado Warning continues for Pickens MS, Benton MS, Midway MS until 11:15 AM CST pic.twitter.com/xWltenEpiW