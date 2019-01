Συναγερμός για πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια: Αναφορές για θύματα

Το αστυνομικό τμήμα του Τόρανς σημειώνει σε tweet του πως «υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς με πολλά θύματα» στo Gable House Bowl.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην προσεγγίσουν το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό. Το Τόρνας είναι περίπου 20 μίλια μακριά από την περιοχή του Λος Άντζελες.

Αυτή την ώρα έχε εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός προσώπου που άνοιξε πυρ «ρίχνοντας πολλά θύματα κάτω», σημείωσε η αστυνομία

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.