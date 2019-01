Έκκληση από ΟΗΕ: Δώστε στη 18χρονη άσυλο – Κινδυνεύει η ζωή της

Η UNHCR θεωρεί ότι η νεαρή είναι πράγματι πρόσφυγας και ζήτησε από τις αρχές της Αυστραλίας να της χορηγήσει άσυλο, πράγμα που η κυβέρνηση της χώρας θα εξετάσει, κατά την ίδια πηγή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

Η Αρμοστεία «διαβίβασε τον φάκελο» της Κούνουν στην Αυστραλία ώστε οι αρχές της χώρας να «εξετάσουν εάν μπορεί να της χορηγηθεί άσυλο», πρόσθεσε το υπουργείο.

Kuwait Air officials, #Thai Immigration officials and others are outside #Rahaf's door, demanding she open it. She is refusing, saying that she wants to see UN #Refugee Agency @Refugees & demanding #Thailand let her seek asylum. Time ticking down, flight leaves in 29 minutes. pic.twitter.com/wQ266wWFwX — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019