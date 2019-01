Θλίψη: Πέθανε γνωστός ηθοποιός

Ο Dick Miller ξεκίνησε την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη το 1955 και από τότε είχε συμμετάσχει σε πάνω από 100 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Ήταν πολύ αγαπητός



Ο ρόλος του ως Murray Futterman στις ταινίες «Gremlins» και «Gremlins 2: The New Batch» έχει αφήσει πραγματικά εποχή, ενώ μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές που έχει συμμετάσχει ήταν οι: Explorers, Piranha, The Howling, A Bucket of Blood, The Little Shop of Horrors, Chopping Mall, Night of the Creeps, The Terminator, The ‘Burbs and Small Soldiers.

Πολλοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον ηθοποιό που «έφυγε» πλήρης ημερών.