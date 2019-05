Eurovision 2019: Απόψε ο πρώτος ημιτελικός - Σε ποια θέση θα δούμε την Ελλάδα

Η ώρα της Eurovision έφτασε. Απόψε, στο Τελ Αβίβ, στην Expo Tel Aviv, ξεκινά ο 64ο διαγωνισμός τραγουδιού με την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο να συμμετάσχουν στον πρώτο ημιτελικό.

Την χώρα μας εκπροσωπεί η Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι «Better Love», με 16η σε σειρά εμφάνισεις, ενώ για την Κύπρο θα διαγωνιστεί η Τάμτα με το κομμάτι «Replay», στην πρώτη θέση σε σειρά εμφάνισης.

Οι τρεις φάσεις του διαγωνισμού θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και από το κανάλι HD της ΕΡΤ, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και διαδικτυακά από την υπηρεσία WebTV στο ert.gr.

Στο σχολιασμό και στην παρουσίαση των δύο ημιτελικών και του τελικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Στη ραδιοφωνική μετάδοση για το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, θα είναι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.

Την βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής στον τελικό θα ανακοινώσει ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας του metal rock Gus G (Κώστας Καραμητρούδης).

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης του Α' ημιτελικού, ο οποίος ξεκινά στις 22:00:

Κύπρος

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Πολωνία

Σλοβενία

Τσεχία

Ουγγαρία

Λευκορωσία

Σερβία

Βέλγιο

Γεωργία

Αυστραλία

Ισλανδία

Εσθονία

Πορτογαλία

Ελλάδα

Άγιος Μαρίνος

Την προσεχή Πέμπτη (16 Μαΐου) θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός. Εκεί θα διαγωνιστούν οι:

Αρμενία

Ιρλανδία

Μολδαβία

Ελβετία

Λετονία

Ρουμανία

Δανία

Σουηδία

Αυστρία

Κροατία

Μάλτα

Λιθουανία

Ρωσία

Αλβανία

Νορβηγία

Ολλανδία

Βόρεια Μακεδονία

Αζερμπαϊτζάν

Ποιες χώρες είναι ήδη στον τελικό

Στον τελικό βρίσκονται απευθείας 5 χώρες. Το Ισραήλ, το οποίο είχε πάρει τη νίκη στο προηγούμενο διαγωνισμό με τη Νέτα Μπαρτσιλάι και το «Toy», η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

O τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 18 Μαΐου και ευχή όλων είναι να δούμε την ελληνική και την κυπριακή συμμετοχή εκεί.

Με guest star την Madonna

Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης θα βρεθεί στη σκηνή του Expo Tel Aviv. O λόγος για την «βασίλισσα» της pop, Madonna. Η ανακοίνωση έγινε στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι φήμες είχαν κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα.

Για την ιστορία, η Madonna θα ερμηνεύσει το θρυλικό «Like A Prayer» αλλά και ένα ακόμη ακυκλοφόρητο τραγούδι ενώ έχει και ένα υπερπολυτελές ακίνητο στην πόλη.

Πως ψηφίζουμε

Στον πρώτο ημιτελικό -όπως και στον Τελικό- οι Έλληνες φίλοι του διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ό,ποιο τραγούδι επιθυμούν, εκτός από τη συμμετοχή της Ελλάδας. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν, καλώντας στο 901 600 41 ΧΧ (προσθέτοντας τα δύο τελευταία νούμερα που αντιστοιχούν στη σειρά εμφάνισης των χωρών τη βραδιά του Πρώτου Ημιτελικού και του Τελικού) ή στέλνοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 19559 με τον κωδικό της χώρας. Η χρέωση για κάθε τηλεφωνική κλήση από σταθερό είναι 0,65 ευρώ και από κινητό ή SMS 0,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής 12%, 15%, 18% ή 20% βάσει μηνιαίου λογαριασμού.

Επίσης, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μέσα από την επίσημη εφαρμογή της διοργάνωσης (Eurovision Song Contest App).

Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης όλων των τραγουδιών, σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί στον «αέρα» από τους παρουσιαστές.

Οι αντιδράσεις για την διοργάνωση

Λόγω του ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ, και αρχικά υπήρχαν φήμες ότι θα γίνει στην Ιερουσαλήμ, αρκετοί υποστηρικτές του κινήματος Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) κάλεσαν τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εξαιτίας της πολιτικής της χώρας όσον αφορά τους Άραβες κατοίκους της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Στους υποστηρικτές συμπεριλαμβάνονταν μέλη του αυστραλιανού Πράσινου κόμματος, του Sinn Féin, του Irish Alternative,του Αριστερού Κόμματος Σουηδίας καθώς και αρκετοί καλλιτέχνες όπως ο νικητής του 1994, Charlie McGettigan.Ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV πραγματοποίησε συνάντηση για να συζητήσει ένα πιθανό μποϊκοτάζ ως απάντηση σε μια διαδικτυακή συλλογή 23.000 υπογραφών, αλλά τελικά ούτε ο RÚV ούτε κάποιος άλλος ραδιοτηλεοπτικός φορέας αποχώρησε από τον διαγωνισμό για μποϊκοτάζ.

Αρκετά περιστατικά υπήρξαν και σε εθνικούς τελικούς με μέλη του BDS να προκαλούν προβλήματα στη διεξαγωγή τους. Στον δεύτερο ημιτελικό του γαλλικού εθνικού τελικού, Destination Eurovision, μέλη του κινήματος ανέβηκαν παράνομα στη σκηνή κρατώντας πανό που υποστήριζαν το μποϊκοτάζ,ενώ εθνικοί τελικοί σε Ισπανία,Γερμανία,και Δανία επίσης στοχοποιήθηκαν από διαδηλωτές έξω από τον χώρο διεξαγωγής οι οποίοι καλούσαν για μποϊκοτάζ.Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση αργότερα έστειλε ειδικό μήνυμα στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σχετικά με προφυλάξεις που μπορούν να λάβουν για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Στα τέλη Απριλίου 2019, πάνω από 100 διασημότητες, συμπεριλαμβανομένων των Stephen Fry και Sharon Osbourne υπέγραψαν μια κοινή δήλωση κατά του μποϊκοτάζ της Eurovision στο Ισραήλ.

Φυσικά δεν έλειψαν και οι πορείς διαμαρτυρίες έξω από την έδρα της διοργάνωσης.

Η επεισοδιακή αποχώρηση της Ουκρανίας

Κατά τη διάρκεια του εθνικού τελικού, ανακοινώθηκε πως ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε το δικαίωμα να μην ακολουθήσει την απόφαση των κριτικών επιτροπών και του ουκρανικού κοινού. Μετά τη νίκης της Maruv, αναφέρθηκε πως ο φορέας είχε στείλει στους μάνατζέρ της ένα συμβόλαιο, το οποίο απαιτούσε από την Maruv να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες της συναυλίες στην Ρωσία ώστε να μπορέσει να εκπροσωπήσει την Ουκρανία.

Της δόθηκαν, επίσης, 48 ώρες να υπογράψει το συμβόλαιο, αλλιώς θα επιλεγόταν άλλος καλλιτέχνης στη θέση της.Την επόμενη ημέρα, η Maruv αποκάλυψε πως το συμβόλαιο της απαγόρευε να έχει λόγο για τη σκηνική της παρουσία στον διαγωνισμό και να συνομιλήσει με οποιονδήποτε δημοσιογράφο χωρίς την άδεια του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, ενώ την υποχρέωνε να υπακούει σε οποιαδήποτε παράκληση του φορέα. Αργότερα, ο φορέας δημοσίευσε μια δήλωση η οποία εξηγούσε κάθε όρο του συμβολαίου. Σε περίπτωση που υπέγραφε το συμβόλαιο και δεν τηρούσε κάποιον από τους όρους θα της επιβαλλόταν πρόστιμο 2 εκατομμυρίων γρίβνα (65.500€). Η Maruv δήλωσε, επίσης, πως ο φορέας δεν θα της έδινε καμία οικονομική αποζημίωση για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και ούτε θα πλήρωνε για το ταξίδι στο Τελ Αβίβ.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, και η Maruv αλλά και ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας επιβεβαίωσαν πως η πρώτη δεν θα εκπροσωπήσει την Ουκρανία στο Ισραήλ λόγω αμφισβητήσεων με το συμβόλαιο και πως θα επιλεγόταν άλλος καλλιτέχνης.Οι Freedom Jazz που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στον εθνικό τελικό ανακοίνωσαν στις 26 Φεβρουαρίου 2019, πως αρνήθηκαν την πρόσκληση του φορέα να εκπροσωπήσουν τη χώρα, ενώ την επόμενη ημέρα έκαναν το ίδιο και οι Kazka, οι οποίοι κατέλαβαν την τρίτη θέση.

Το περιστατικό έλαβε μεγάλες διαστάσεις καθώς υπήρξε κάλυψη από μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία συμπεριλαμβανομένων των The New York Times, The Washington Post, Billboard, The Daily Telegraph, The Independent, SBS World News, Irish Independent, Le Figaro, Cosmopolitan και ABC.[195]

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ανακοινώθηκε πως η Ουκρανία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

