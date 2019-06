Υπάρχει φίδι - ζόμπι; Όλη η αληθεια

Η αρχική είδηση αναφέρει ότι οι Aρχές στη Βόρεια Καρολίνα εξέδωσαν προειδοποίηση για το λεγόμενο «φίδι - ζόμπι», το οποίο όπως αναφέρεται από τους ειδικούς προσποιείται ότι είναι νεκρό και στη συνέχεια επιτίθεται.

Τα ερπετά αυτά ποικίλουν στο χρώμα, αλλά τα πιο συνηθισμένα είναι καφέ ή γκρίζα με σκούρες καφέ κηλίδες. Δεν είναι δηλητηριώδη αλλά τείνουν να εμφανίζουν ιδιότητες όπως η κόμπρα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

«Όταν απειλούνται, τα φίδια φουντώνουν και αναπτύσσουν τους λαιμούς τους όπως οι κόμπρες ενώ μπορεί να χτυπήσουν επανειλημμένα» τονίζουν οι ειδικοί ερπετολόγοι, σύμφωνα με το abcnews.

Το φίδι «ζόμπι», συναντάται σε όλη την ανατολική πλευρά της χώρας, από τη Φλόριντα και το Τέξας μέχρι τη Μινεσότα, σύμφωνα με το Μουσείο της Φλόριντα.

Πηγή της είδησης είναι μία ανάρτηση από την αμερικανική σελίδα North Carolina State Parks and Recreation όπου αναφέρονται τα εξής:

«Instead of watching clouds to see if we can keep weekend weather on track, let’s play a game! Who is this “famous” NC snake? A cobra? A zombie snake? It’s a harmless one. Learn more in our «Year of the Snake» program! (Parents: a lot of rainy day ideas inside!)».

Ποια είναι όμως η αλήθεια;

Το παραπάνω απόσπασμα μεταφράζεται ως εξής:

«…Αντί να παρατηρούμε σύννεφα για να προβλέψουμε τον καιρό, ας παίξουμε ένα παιχνίδι! Ποιο είναι αυτό το διάσημο φίδι της Β. Καρολίνας; Είναι μια κόμπρα; Ένα φίδι-ζόμπι; Είναι ένα ακίνδυνο φίδι. Μάθετε περισσότερα στο πρόγραμμά μας με όνομα «χρονιά του φιδιού! (προς γονείς: Πολλές βροχερές ιδέες εντός)»

Από την παραπάνω ανάρτηση δεν συνάγονται τα συμπεράσματα των ελληνικών δημοσιεύσεων. Όπως διαβάζουμε σε ανάρτηση από την έγκυρη κι εξειδικευμένη ιστοσελίδα του ερπετολόγου Ηλία Στραχίνη περί ερπετών, herpetofauna.gr, «Το Hognose είναι όντως γνωστό φίδι της Αμερικής και προσποιείται το νεκρό όταν απειληθεί για να γλιτώσει και όχι για να επιτεθεί. Είναι ένα ακίνδυνο φίδι.»

Συμπερασματικά:

Το συγκεκριμένο είδος φιδιού Hognose ΔΕΝ είναι «ζόμπι», εντός ή εκτός εισαγωγικών.

Την συμπεριφορά της προσποίησης νεκρού την υιοθετεί όταν απειλείται το ίδιο, όχι για να επιτεθεί.

Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο καθώς δεν είναι δηλητηριώδες. Διαθέτει ελαφρώς τοξικό σάλιο. Σε περιπτώσεις με τσιμπήματα, αναφέρθηκαν συμπτώματα που κυμαίνονταν από καμιά αντίδραση έως ήπιο τσούξιμο, οίδημα και φαγούρα.

Ποτέ και πουθενά οι αρχές δεν εξέδωσαν προειδοποίηση στον πληθυσμό για αυτό το είδος φιδιού.

