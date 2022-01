Κύπρος: Νέα παρενόχληση του Nautical GEO από τουρκική φρεγάτα

Κύπρος: Εντός της ΑΟΖ της Κύπρου βρέθηκε τουρκική φρεγάτα και παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo, ζητώντας την αποχώρησή του για παραβίαση της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Νέο σκηνικό έντασης στήνει η Τουρκία, αυτή τη φορά μεταφέροντας το επίκεντρο στην ΑΟΖ της Κύπρου, όπου επιχειρεί επικίνδυνα παιχνίδια με το Nautical Geo το οποίο ξεκίνησε έρευνες για υδρογονάνθρακες εντός οροθετημένης περιοχής που καλύπτει τα τμήματα των Οικοπέδων 1, 6 και 7. Μάλιστα, την Πέμπτη οι αρχές της Κύπρου είχαν εκδώσει και τη σχετική NAVTEX, ωστόσο, η Άγκυρα είχε φροντίσει να απαντήσει με δική της NAVTEX με την οποία επισήμανε ότι η εν λόγω περιοχή ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και αρμοδιότητα για την έκδοση NAVTEX έχει μόνο ο σταθμός της Αττάλειας.

Το Nautical Geo, ωστόσο, δεν πτοήθηκε από τις παράλογες αιτιάσεις των Τούρκων, οι οποίοι εξέδωσαν τη NAVTEX με τη λογική της… Γαλάζιας Πατρίδας, και επιχείρησε να ξεκινήσει τις έρευνες. Παρόλα αυτά, μια τουρκική φρεγάτα το πρωί του Σαββάτου παρενόχλησε το ερευνητικό και μέσω ασυρμάτου ζήτησε την αποχώρησή του από το σημείο καθώς «παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Το ερευνητικό φαίνεται να έχει κάνει αναστροφή και να πλέει με πορεία ανατολικά εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρόσφατο non paper του State Department για τη συνέχιση των ερευνών για τον αγωγό East Med, υπήρξε αναφορά και στο θέμα του Nautical Geo. Αυτή έκανε λόγο για απαράδεκτη και μη συμβατή με το διεθνές δίκαιο παρενόχληση του ερευνητικού από την Τουρκία, στην οποία επιρρίπτονταν ευθύνες για τις εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η NAVTEX της Κύπρου

ZCZC MA66

13 1400 UTC JAN 2022

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 013/22

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL

EXECUTΕ OPERATIONS WITHIN EEZ OF

REPUBLIC OF CYPRUS FROM 14 UNTIL 21 JAN

2022 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING

COORDINATES:

34-20.635N, 031-26.407E

34-24.227N, 032-20.743E

34-20.107N, 032-20.634E

34-17.219N, 031-26.982E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR

DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED

MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 21 JAN 2022 23:00 UTC.

Η NAVTEX της Τουρκίας

TURNHOS N/W : 0045/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-01-2022 23:31)

TURNHOS N/W : 0045/22

MEDITERRANEAN SEA

THE AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. MA66-13/22 BY AN UNAUTHORIZED STATION IS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. NAVTEX NR. MA66-13/22 IS NULL AND VOID. ADDITIONALLY, THE “CYPRUS” MENTIONED IN MA66-13/22 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960. TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF “CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960. CANCEL THIS MESSAGE 212359Z JAN 22

