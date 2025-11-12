«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε σε live εκπομπή ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου στον σεισμό των 5,3R

H στιγμή που τα 5,3 Ρίχτερ ταρακουνούν το στούντιο κυπριακού μέσου ενημέρωσης σε live εκπομπή με καλεσμένο τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου Βασίλη Πάλμα - Η στιγμή αποτυπώθηκε on air

Αναστάτωση επικράτησε κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης στο Cyprus Times με καλεσμένο τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου Βασίλη Πάλμα.

Τη στιγμή που η συνέντευξη βρισκόταν σε εξέλιξη και live, η γη άρχισε να σείεται, με τον φακό να καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη δυναμική της σεισμικής δόνησης και τις «παγωμένες» αντιδράσεις του υπουργού και του δημοσιογράφου.

Ο υπουργός και ο δημοσιογράφος Μανώλης Καλατζής κοιτάχτηκαν αιφνιδιασμένοι, καθώς τα μικρόφωνα και οι κάμερες συνέχιζαν να γράφουν, ωστόσο κάθισαν στις θέσεις τους με ψυχραιμία..., κινούμενοι στον ρυθμό των Ρίχτερ χωρίς να διακόψουν τη συνέντευξη.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral.

5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

Ο νέος ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κύπρο, ήταν μεγέθους 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Δικτύου. Η προκαταρκτική μέτρηση του σεισμού ήταν στο 5,9 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός ήταν 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου.

Με εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα, η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας, αλλά και στο Ισραήλ, στην Τουρκία και στον Λίβανο.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών ή σοβαρές υλικές ζημιές, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Άμυνα της Μεγαλονήσου.

Κύπριοι ανέβασαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο από τον σεισμό που ταρακούνησε την Κύπρο

Το μέγεθος του σεισμού ήταν ακριβώς το ίδιο με τον σεισμό που ταρακούνησε την Κύπρο στις 12:30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα, οι δύο σεισμοί φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο ρήγμα.

Σύμφωνα με το EMSC, επρόκειτο για σεισμό 5,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 12 χλμ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τρεις ακόμη μετασεισμοί με διαφορά λίγων λεπτών μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ και 4,7 Ρίχτερ.

Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ήταν η Πάφος και η Λεμεσός, ωστόσο ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον «Πολίτη της Κύπρου» καταγράφηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, πτώση βράχων στο οδόστρωμα του δρόμου Πάφου προς Τσάδα σημειώθηκε λόγω του σεισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη.

