Αιφνιδιασμός Κυριάκου με Σούκουλη και Κώτσηρα, ανένταχτος δηλώνει ο Δραγασάκης

Μας την έφερε κανονικά και μετά είδε με το αγγελικό χαμόγελο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ’ στο Μαξίμου. Μας γελοιοποίησε βάζοντας τον Κώτσηρα αντί για τον Μαρινάκη που νομίζαμε στο Μεταφορών, και την Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη για Πολεοδομία-Χωροταξία αντί για Σταμενίτη. Η ήττα ήταν μεγάλη. Τουλάχιστον πετύχαμε τον Τάσο που επιστρέφει στο ΥΠΕΞ. Συμβαίνουν αυτά και στους πιο επιτυχημένους. Ο Πρωθυπουργός επιφύλαξε και μια κανονική έκπληξη. Την τοποθέτηση Δημήτρη Μαρκόπουλου στο ΥΠΟΙΚ, για φορολογικά.

Από μακριά

Στο πρόγραμμα εκτός από τον μίνι ανασχηματισμό, ο Πρωθυπουργός είχε και την κηδεία του ιστορικού στελέχους της ΝΔ, Γιώργο Σουφλιά. Στο κοιμητήριο βρέθηκε σχεδόν όλο το κόμμα, ενώ όπως είδαν όλοι, Κυριάκος και Κώστας Καραμανλής κινήθηκαν από μακριά. Πόσο αγαπημένοι δεν κατάφερα να εντοπίσω γιατί είχε πολύ κόσμο. Από το ΠΑΣΟΚ τον αγαπητό σαρακατσάνο τίμησε ο Λαρισαίος Φίλιππος Σαχινίδης, ενώ από το ΚΚΕ είδα το Νίκο Καραθανασόπουλο. Όπως λένε άνθρωποι που τον γνώριζαν, ο Σουφλιάς είχε πάντα μετριοπάθεια στην πολιτική του στάση απέναντι στα αντίπαλα κόμματα, κι ένας από τους λόγους ήταν οι οικογενειακοί δεσμοί της συζύγου του με το ΚΚΕ.

Επιτυχία

Μεταξύ ανασχηματισμού και εκλογών μεσολαβεί η σκληρή καθημερινότητα που φέρνει στον αφρό ξανά τα καθημερινά. Η επιτυχία της σύλληψης παλαιστινιακής καταγωγής άντρα, που φέρεται να δούλευε εντατικά για να οργανώσει τρομοκρατική επίθεση, με πιθανούς στόχους ακόμα και κρουαζιερόπλοιο με ισραηλινούς πολίτες στην Κρήτη. Για το θέμα ρωτήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη...

...ο οποίος αποκάλυψε ότι όλα στηρίχτηκαν σε πληροφορίες, έγιναν οι αναλύσεις αναλύσεις, και μετά μπήκε και η Αστυνομία. Οι πληροφορίες είναι προϊόν από διάφορες υπηρεσίες που συνεργάζονται και με τις δικές μας, σημείωσε. Σε ερώτηση για το ότι παλαιότερα η Παλαιστίνη του Αραφάτ θεωρούσε την Ελλάδα φιλική χώρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπενθύμισε την τρομοκρατική επίθεση στο κρουαζιερόπλοιο City of Poros η οποία έγινε στην χώρα μας. «Η τρομοκρατία δεν έχει λογική» τόνισε.

Ο λαός θα κρίνει

Ο Χρυσοχοΐδης δεν μασάει τα λόγια του στα πολιτικά, ούτε κρύβεται. Ρωτήθηκε για το πολιτικό τοπίο και αν θεωρεί τον Αντώνη Σαμαρά ακροδεξιό. «Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός σε μια δύσκολη στιγμή για την χώρα» επισήμανε (Action24). «Και στον Σαμαρά και τον Βενιζέλο η Ελλάδα το χρωστάει αυτό. Τότε, ήμουν κι εγώ σ’ αυτή την προσπάθεια, κυβερνήσαμε και αντιμετωπίσαμε την μήνιν ενός μεγάλου μέρους του κόσμου. Από εκεί και πέρα προφανώς διαφωνούμε πολιτικά, και διαφωνούμε κάθετα. Η δημοκρατία τα προβλέπει αυτά, προβλέπει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει κόμμα. Στο τέλος θα κριθεί από τον λαό».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκτιμά πως το πολιτικό τοπίο δεν είναι οριστικό ακόμα, θα διαμορφωθεί περαιτέρω. Ενώ κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν πως θα ήταν τα πράγματα, «πως θα κυβερνιόταν η χώρα, αν ήταν και η ΝΔ έτσι. Αν κι ο Μητσοτάκης ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους».

Οι υπόλοιποι

Ένα κομμάτι από τους υπόλοιπους είναι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη που προσπαθεί να συνέλθει από το χαστούκι των δημοσκοπήσεων, οι οποίες μέτρησαν την επίσημη είσοδο Τσίπρα και Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή. Με καθυστέρηση δυο ετών από την τελευταία εσωκομματική εκλογή, η Χαριλάου Τρικούπη αντιλαμβάνεται την τεράστια τρύπα που έχει στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τώρα προσπαθεί να ανασυνταχθεί.

Σε σύσκεψη που έγινε ειδικά για την Αττική αποφασίστηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες, (περιοδείες, εκδηλώσεις, κλπ). Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που ξέρουν την Αττική, κάποια ελάχιστα αυτοδιοικητικά στελέχη, κάποιοι της επικοινωνίας, και οι μόλις 5 βουλευτές που κατάφερε να εκλέξει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή: Χρηστίδης, Μιλένα, Γερουλάνος, Νάντια και Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Σ’ αυτή την σύσκεψη συμμετείχαν ως ΠΣ και η Διαμαντοπούλου, ο Καρχιμάκης, Μάντζος, Τόνια, ο Μήλης (ίσως λόγω ΤΕΕ;), ενώ από Πειραιά μεριά η Κουκουδάκη του HR, ο δημοτικός σύμβουλος Καρύδης, και ο Κατσικάρης. Από αυτοδιοικητικούς δεν υπήρχαν πολλοί αλλά ένας και καλός. Ο Χάρης Δούκας της Αθήνας.

Και ο έμπειρος πρώην βουλευτής και υπουργός Χρήστος Πρωτόπαπας.

Το τρέξιμο θα γίνει μέχρι το Ιούλιο και βλέπουν. Θα τους οργανώσει ο γίγαντας του Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας...

...την δουλειά του οποίου στα οργανωτικά θαύμασαν όλοι με τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του ’23 και το ’24. Όμως σκίζει στις εσωκομματικές, να τα λέμε κι αυτά.

Ανένταχτος

Στην κατηγορία «οι υπόλοιποι» τα νερά εξακολουθούν να είναι ταραγμένα στον χώρο της αριστεράς. Η παραίτηση της κ. Αχτσιόγλου που σε ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις δεν κρύβει μια κάποια πικρία γιατί δεν έχει ενταχθεί ακόμα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη, φέρνει στην Βουλή το Γιάννη Δραγασάκη. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πρώην υπουργός, και πάρα τρίχα ΓΓ του ΚΚΕ παλαιότερα, ορκίστηκε στην Βουλή και μετά έκανε δήλωση.

Σε αυτή ξεκαθαρίζει την θέση του από εδώ και μπρος.

«Από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα».

Πέρυσι το καλοκαίρι ο κ. Δραγασάκης πράγματι μέσω του Ινστιτούτου του μετείχε στην προσπάθεια της Λούκας και του Κοτζιά για κοινό ψηφοδέλτιο και κάθοδο στις εκλογές. Είναι ακόμα εκεί και φέτος το καλοκαίρι;

Σας φιλώ

Η Πυθία