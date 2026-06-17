Τον έλκει ο χρυσός, τί να κάνει; Πήρε χατζάρα ο Σωκράτης του ΣΥΡΙΖΑ, Και τα ελληνικά κύριε Amazon;

«Οι Βερσαλλίες, δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ» απάντησε ο κ. Τραμπ, οπότε όλα είναι ανοιχτά για δείπνο στην αίθουσα με τους 357 καθρέφτες και μήκος 73 μέτρα, στην οποία υπεγράφη το 1919 η Συνθήκη των Βερσαλλιών για το τέλος του Α Παγκόσμιου Πολέμου. Αν ήταν στο χέρι του θα την προτιμούσε και για την υπογραφή με τους Ιρανούς την Παρασκευή, αλλά τώρα αποφάσισαν το Μπούργκενστοκ και θα τρέχει πάλι στην Ελβετία.

Σ’ εμάς έγινε γνωστό, όταν την άνοιξη του 2004 έγινε εκεί υπό τον Κόφι Ανάν, η τετραμερής Διάσκεψη (Ελλάδα, Τουρκία, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι), η τελικές συνομιλίες δηλαδή για το Σχέδιο Ανάν. Ήταν τότε που η ελληνική αποστολή υπό τους Καραμανλή και Μολυβιάτη, δεν κουνήθηκε καθόλου απ΄ τα δωμάτια, μην τυχόν και συναντηθεί με τους υπόλοιπους. Ένα μήνα μετά έγιναν δημοψηφίσματα. Οι Τουρκοκύπριοι ψήφισαν Ναι, οι ελληνοκύπριοι υπό τον Τάσσο Παπαδόπουλο, Όχι, κι έκλεισε το θέμα.

Καθόλου συνομιλίες

Ένας Κόφι Ανάν ίσως θα ήταν χρήσιμος και στην Κουμουνδούρου ειν’ η αλήθεια, καθώς τα αίματα ανάβουν επικίνδυνα.

Ο ήσυχος Σωκράτης Φάμελλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του χθες και έστειλε μήνυμα στην τρόικα που τον αμφισβητεί αφαιρώντας την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ από το Νίκο Παππά. Ένα πρώτο μήνυμα, καθώς είναι βέβαιο ότι θ’ ακολουθήσουν κι άλλα. Η καθαίρεση έγινε ψυχρά, χωρίς να προηγηθούν συνομιλίες και έγινε μετά από ένα βουβό κύμα μουρμούρας, γιατί δεν έκλεισε με οριστικό τρόπο τα σενάρια της τρόϊκας κατά την διάρκεια της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Η μουρμούρα έρχεται από πλευρές που βλέπουν θετικά την συμπόρευση με τον Αλέξη, και θα ήθελαν να τελειώνει η υπόθεση αμφισβήτησης του κ. Φάμελλου, η οποία ενέχει το σενάριο να περάσει το κόμμα στους Πολάκη-Παππά-Δούρου.

Κοφτός

Εξίσου ψυχρός ήταν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και με τον διαγραφέντα βουλευτή Πολάκη, ο οποίος κάλεσε χθες βουλευτές και μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ «να διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θ’ αφήσουν».

«Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας» ήταν η απάντηση του Σωκράτη.

Ο Πρόεδρος παραμένει πιεσμένος και ξέρει ότι με την πρώτη ευκαιρία η τρόικα θα του πάρει το κεφάλι, αλλά ως άλλος Προμηθέας ελπίζει το συκώτι του ν’ αντέξει μέχρι να ξεκαθαρίσει ο Αλέξης την κατάσταση.

Διαρροές

Εκτός από την καθαίρεση Παππά από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, επισπεύστηκε και η παραίτηση Ζαχαριάδη από την θέση εκπροσώπου τύπου. Ο Κώστας είχε δεχτεί επίσης πίεση και κριτική από τον κ. Παππά , ο οποίος σχολίαζε στα μίντια ότι είναι εξαφανισμένος. Ο υπαινιγμός Παππά ήταν ότι ο κ. Ζαχαριάδης έχει ήδη κλείσει με την ΕΛΑΣ, άρα είναι περίπου διακοσμητικός στον ΣΥΡΙΖΑ . Η παραίτηση από την θέση ήρθε χωρίς δράματα, ενώ την θέση του παίρνει ο δημοσιογράφος Χρ. Γιαννούλης.

Κι άλλο δορυφορικό

Χωρίς εμφύλιους σπαραγμούς στο κεφάλι του για την ώρα, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει απερίσπαστος το πυκνό πρόγραμμά του. Χθες, πριν ξεσκάσει λίγο το απόγευμα στην Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, υποδέχτηκε στο Μαξίμου τον Ελληνοαμερικανό αντιπρόεδρο της Amazon κ. Panos Panay.

O κ. Panos ήρθε στην Ελλάδα για να φέρει μαζί του μεταξύ άλλων το δορυφορικό ίντερνετ της Amazon, καθώς αντελήφθη προφανώς, μετά την επιτυχία του Starlink του κ. Elon Mask, πως υπάρχει ψωμί. Ενημέρωσε λοιπόν τον ΠΘ και τους συνεργάτες του, για την γενικότερη επένδυση της Amazon Web Local Zone η οποία ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα, τον Ιούλιο.

Τα μάσησε

Στην σχετική ανακοίνωση έγινε ακόμα γνωστό ότι η «η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες των πλατφορμών Kindle και Alexa στο μέλλον, με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει, χωρίς αυτοματισμούς, τη φυσική χρήση της γλώσσας».

Αυτό φαίνεται πως το είπε ο κ. Panos, καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρξε συγκλονιστική κινητοποίηση καθηγητών, και διανοουμένων ομογενών και φιλελλήνων παγκοσμίως, όταν κατάλαβαν πως η Amazon ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τα ελληνικά στην πλατφόρμα της για ηλεκτρονικά βιβλία. Κοινώς οι Έλληνες συγγραφείς και λογοτέχνες να πουλήσουν τα βιβλία τους Kindle στο οποίο εν τω μεταξύ έχουν βάλει μέχρι και τα κορνουαλικά. Στην διαμαρτυρία μάλιστα επισημαίνουν ότι είναι απαράδεκτο η Amazon που ονομάζεται έτσι από μια ελληνικά λέξη, να αποκλείει τα ελληνικά.

Η περίτεχνη περικοκλάδα του Panos για την χρήση της ελληνικής γλώσσας με βάζει σε σκέψεις, αλλά εκτιμώ πως κάποια στιγμή ίσως ο εξαιρετικός Γ. Μαστρογεωργίου, σύμβουλος του ΠΘ, θα τοποθετηθεί με σαφήνεια για το τι μέλλει γενέσθαι.

Φυλάκια

Αντιθέτως, με πολύ σαφήνεια εγκαινιάστηκε πρόσφατα το «Ακρωτήρι» στη Λήμνο, ένα ιστορικό φυλάκιο επιτήρησης στο Ανατολικό Αιγαίο, δωρεά του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Τα εγκαίνια έγιναν σε μια σεμνή τελετή παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, ενώ η Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Εύη Λαζού-Λασκαρίδη

επισήμανε ότι «η απόφασή μας να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή του φυλακίου ΑΚΡΩΤΗΡΙ απορρέει από μια απλή αλλά ουσιαστική πεποίθηση: ότι η ευθύνη απέναντι στη χώρα εκφράζεται μέσα από πράξεις. Για εμάς, η στήριξη τέτοιων έργων δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά στους ανθρώπους -εκείνους που υπηρετούν καθημερινά σε ακριτικές περιοχές και χρειάζονται έναν χώρο αξιοπρεπή, λειτουργικό και ανθρώπινο».

Το ανακατασκευασμένο φυλάκιο, αφιερώθηκε στον γλύπτη Αθανάσιο Λημναίο (1908-1907), καλλιτέχνης, γεννημένος στη Μυτιλήνη αλλά με καταγωγή από τη Λήμνο -εξού και το επώνυμό του- ο Αθανάσιος Λημναίος συνδεόταν οικογενειακώς με τον Αθανάσιο Κ. Λασκαρίδη.

Σας φιλώ

Η Πυθία