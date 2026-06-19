Μετσόλα και Κυριάκος μαζί στον Economist τον Ιούλιο, Η αδύναμη ηγεσία Ανδρουλάκη μπλοκάρει το ΠΑΣΟΚ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τα είπαν χθες κανονικά και μετά θα τα ξαναπούν από Οκτώβρη. Μαζί αποχαιρετά και η Κυπριακή Προεδρία, καθώς την σκυτάλη παίρνει από 1η Ιουλίου η αγαπητή, και έξω καρδιά Ιρλανδία. Σημαντική στιγμή από χθες η συνάντηση του Πρωθυπουργού με Ζελένσκι κι ένα μίνι καταχέρισμα για το ουκρανικό drone στην Λευκάδα. Επίσης η συνάντηση με τον (κούκλο) Ούγγρο Πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ,

ο οποίος εξέφρασε την εκτίμησή του στον δικό μας για την αποφασιστική στάση του έναντι του Όρμπαν. Υπενθυμίζω ότι ο Μητσοτάκης είχε ζητήσει μετ’ επιτάσεως την αποπομπή Όρμπαν από το ΕΛΚ, όπερ και εγένετο.

Μαζί του ο δικαιωμένος από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος έγινε δέκτης ιδιαίτερα θετικών σχολίων για το come back. Όλο αυτό δημιούργησε και μια χαρούμενη ατμόσφαιρα κατά τις συναντήσεις, όπως με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου

Ρομπέρτα Μετσόλα. Κυριάκος και Ρομπέρτα θα είναι οι κεντρικοί ομιλητές στο ετήσιο κεντρικό δείπνο του Economist στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου.

Α! Να μην ξεχάσω. Από Ιούλιο που αλλάζει η Προεδρία της ΕΕ, ο Τάσος αναλαμβάνει καθήκοντα μαζί με τους άλλους δύο. Αποτελεί ευρωπαϊκό θεσμό η νυν Προεδρία να δουλεύει με τις δυο επόμενες, έτσι θα είναι τρίο μαζί με Ιρλανδία και Λιθουανία, η οποία θα έχει την Προεδρία μετά την Ιρλανδία και πριν Ελλάδα.

Βαρύ κλίμα

Στις Βρυξέλλες ενίοτε πέφτει και ξύλο. Το καταχέριασμα του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πητ Χέγκσεθ σε ορισμένους, -το τονίζω αυτό-, Ευρωπαίους ομολόγους του για την στάση που κράτησαν όταν οι ΗΠΑ χρειάστηκαν βοήθεια κατά τις επιχειρήσεις στο Ιράν, ήταν λεκτικό. Αλλά βαρύ. Γιατί άλλοι καλοάνοιξαν και υποδέχτηκαν τα αεροπλανοφόρα κλπ κι άλλοι έκαναν αντάρτικο στο ΝΑΤΟ, μη παραχωρώντας βάσεις όπως ο επαναστάτης Σάντσεθ.

«Αυτοί οι σύμμαχοι έθεσαν σε κίνδυνο τους γιους και τις κόρες της Αμερικής, τους δικούς μας γιους και κόρες, αρνούμενοι να τους παρέχουν την αναμενόμενη πρόσβαση, τη χρήση βάσεων και το δικαίωμα υπερπτήσης, πράγματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να τεθούν υπό αμφισβήτηση" είπε κατά την διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Η αμερικανική ράβδος σε ευρωπαϊκά κορμιά, δεν έπεσε μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά και γενικότερα. Που ξοδεύουν τα λεφτά τους ο Ευρωπαίοι;

«Αντί για άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεροπορικής άμυνας, η προσοχή επικεντρώθηκε στην ισότητα των φύλων, στην κλιματική αλλαγή και στη λιτότητα στον τομέα της άμυνας» είπε ωμά ο κ. Χέγκσεθ.

Κορώνες

Μερικές κορώνες αισθάνθηκε την ανάγκη να βγάλει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, από την Αθήνα. Αναφερόμενος στην Έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που καταχερίζει την Τουρκία, κάλεσε την κυβέρνηση «αντί, να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχει».

Ωραία ιδέα. Θα ήταν χρήσιμο να βοηθήσει κι αυτός, ζητώντας ακριβώς το ίδιο από τον κολλητό του Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ,

ο οποίος επίσης μετέχει στο ίδιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον Κυριάκο. Η μήπως δυσκολεύεται γιατί η σοσιαλιστική ισπανική κυβέρνηση έχει χοντρά νταραβέρια με την Τουρκία στον τομέα της Άμυνας;

Αδύναμη ηγεσία

Φυσικά πριν καταχερίσει εκ του ασφαλούς τον Κυριάκο, ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης, καλό θα ήταν να καταφέρει να επιβάλει την τάξη σε ορισμένους πρωτοκλασάτους στο κόμμα του, όπως η κ. Διαμαντοπούλου και ο κ. Δούκας. Για να το πετύχει αυτό χρειάζονται δύο πράγματα: α) να είναι σαφής η γραμμή, και β) να ασκήσει ηγεσία. Από το αποτέλεσμα φαίνεται πως δυσκολεύεται και στα δύο.

Όπως κατέδειξε στην εβδομαδιαία συνδρομητική έρευνα η QED , ο κ. Ανδρουλάκης έχει πολύ χαμηλές επιδόσεις σε ότι αφορά το ‘πέρασμα’ των θέσεων του στους πολίτες.

Ιδιαίτερα ψηλά είναι ο Κυριάκος, ο Αλέξης, η Ζωή, η Καρυστιανού, ακόμα κι ο Βελό.

Ενώ στην κλίμακα ορθολογιστής/εμπνευσμένος, ο Κυριάκος κερδίζει στο πρώτο, η Καρυστιανού στο δεύτερο ενώ ο Αλέξης είναι ανάμεσα και στα δύο.

Δεν μιλάει

Το γεγονός ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ άλλοι τραβάνε προς συνεργασία με ΝΔ (Διαμαντοπούλου) κι άλλοι με Αλέξη, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ, κλπ (Δούκας) δεν είναι καινούργιο.

Το καινούργιο είναι η αδυναμία της ηγεσίας να κλείσει το θέμα. Όπως μου εξήγησε αγαπημένο περιστέρι με γνώση του χώρου, καταρχήν ο Πρόεδρος δεν μιλάει με κανέναν, άρα δεν μπορεί να περάσει τίποτα, και επίσης δεν θέλει να μιλήσει γιατί έτσι θα ανοίξει ξανά θέμα συνεργασιών. Ακόμα κι ο Γραμματέας Βαρδακαστάνης δήλωσε ότι δεν είναι δική του …αρμοδιότητα το θέμα.

Το ακούω.

Ο μόνος τρόπος

Γενικά το ΠΑΣΟΚ που ταλανίζεται μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης μετά την εμφάνιση της ΕΛΑΣ του Αλέξη και της Ελπίδας της Καρυστιανού, έχει προβλήματα. Η παραδοχή της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού κ. Διαμαντοπούλου ότι τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλά, κλυδωνίζει τους πράσινους. Η Άννα σημείωσε ότι στο εσωτερικό τα πράγματα δεν είναι καλά στην οικονομία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πάλι έχει άλλη άποψη, καθώς συνδέει το εξωτερικό με το εσωτερικό.

«Ο μόνος τρόπος για να διαχειριστείς τα προβλήματα και να ελαφρύνεις τον κόσμο από τα προβλήματα, είναι να στηρίζεις στην κοινωνία πάνω σε υγιή δημόσια οικονομικά και πάνω σε πολιτική σταθερότητα» εξήγησε μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στην Πάτρα.

Ιδρωμένη φανέλα

Η περιοδεία του Πιερρ στην Πάτρα ήταν στο πλαίσιο των φουλ εξορμήσεων που σχεδιάζει η Πειραιώς, υπό την μπαγκέτα Κυρανάκη. Την επόμενη εβδομάδα σειρά έχει η Πελοπόννησος, από την οποία ξεχωρίζω την κάθοδο Βορίδη στη Λακωνία, του Χατζηδάκη στην Αρκαδία, και το dynamic duo Κεραμέως/Κυρανάκης στην Μεσσηνία, θου Κύριε.

Η παρουσία ισχυρών στελεχών και υπουργών παντού στην χώρα, είναι το σχέδιο της Πειραιώς να αναδείξει την διαφορά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κάνει ένα τεστάρισμα του κομματικού μηχανισμού για κάθε ενδεχόμενο, και φυσικά να δει κι ο ΠΘ ποιοι την ιδρώνουν τη φανέλα.

Αφήνω τα βάσανα των γαλάζιων πληβείων και σπεύδω να ιδρώσω τον χιτώνα στην Κασταλία γιατί έπιασαν ζέστες.

Σας φιλώ

Η Πυθία