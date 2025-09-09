Oι μηχανοδηγοί ξαναφωνάζουν! Ακούει κανείς;

Αυτή την Πέμπτη (11/9) οι μηχανοδηγοί των τρένων θα κατέβουν σε απεργία. Με αφορμή την απόλυση τριών συναδέλφων τους από την Hellenic Train. Καταγγέλουν μάλιστα σε ανακοίνωση τους ότι οι τρεις συνάδελφοι τους, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Δεν περιμέναμε άλλωστε τις συγκεκριμένες απολύσεις για να διαπιστώσουμε τι καπνό φουμάρουν στη συγκεκριμένη εταιρία. Όταν το τρένο σου έγινε φέρετρο για τόσο κόσμο, σιγά μην δείξουν ανθρωπιά για τρεις υπαλλήλους. Προσέξτε όμως, οι μηχανοδηγοί στην ίδια ανακοίνωση τους δεν φωνάζουν μόνο για τους τρεις ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Φωνάζουν και για άλλα θέματα, πολύ-πολύ σοβαρά. Όπως φώναζαν αν θυμάστε και πριν τα Τέμπη για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα τρένα…

Ναι τότε, που ο Καραμανλής κουνούσε το δάχτυλο μέσα στη Βουλή, θεωρώντας ότι είναι «ντροπή να θέτουμε θέματα ασφάλειας στα τρένα». Και κάπως έτσι τα παιδιά του Νίκου, της Μαρίας, του Δημήτρη, της Μάρθας, του Παύλου και τόσων άλλων μπήκαν στο τρένο… Και σκοτώθηκαν. Ο Καραμανλής πάλι γελάει… Γελάει στη Βουλή, γελάει στην ψηφοφορία για τις προανακριτικές, γελάει στη ΔΕΘ, γελάει γενικά… Έτσι νιώθει.

Τώρα οι μηχανοδηγοί λένε πως: «Την ίδια ώρα που απολύει εργαζόμενους, η Hellenic Train Εταιρεία που επιδοτείται με 50 και πλέον εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την προσφιλή της τακτική, αναγκάζει σε υπερεργασία (εργασία σε ημέρες ανάπαυσης) τους μηχανοδηγούς, ενώ δεν έχει χορηγήσει τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού!».

Πρόσεξε, αν λένε αλήθεια οι μηχανοδηγοί- που όπως αποδείχτηκε στην πράξη δυστυχώς λένε- μετά από 57 νεκρούς και ό,τι έχει ακολουθήσει των θανάτων, η εταιρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί υποδειγματικά, συνεχίζει να υποχρεώνει τους μηχανοδηγούς να λειτουργούν σε αυτές τις συνθήκες, με τον όποιο κίνδυνο για τα δρομολόγια…

Κι όλα αυτά όταν η κυβέρνηση διαφημίζει την αλλαγή στα τρένα. Κι όλα αυτά όταν ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη. Κι όλα αυτά στη μαγική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Εδώ που οι «παπαγάλοι» δεν θα αφιερώσουν ούτε μια αράδα στην απεργία των μηχανοδηγών. Γιατί έτσι έκαναν και την προηγούμενη φορά. Γιατί έτσι θέλει το σύστημα. Γιατί μπορούν.

