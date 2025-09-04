Μήπως ήρθε η ώρα να εξάγουμε «λαμόγια»;

Σε αυτή τη χώρα δουλεύουν μόνο τα κορόιδα.

Νίκος Συρίγος

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα

Κι όπως αποδεικνύεται από την πορεία των… σκανδάλων, αυτοί που δουλεύουν σε σχέση με αυτούς που στήνουν λαμογιές και κονομάνε είναι μάλλον λιγότεροι. Κι αν δεν είναι λιγότεροι σίγουρα βγάζουν λιγότερα. Πολύ λιγότερα.

Μόνο τις τελευταίες μέρες το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο. Παράγουμε περισσότερα σκάνδαλα απ’οσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Δεν προλαβαίνεις να συνειδητοποιήσεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Χασάπη και τον Φραπέ και πας στη μαφία της Κρήτης.

Πας να μάθεις τον Μελχισεδέκ και σου σκάει το σκάνδαλο με τα καύσιμα και τα άλλα μπουμπούκια…

Και ακούς τα ποσά, βλέπεις τα χαρτονομίσματα πάνω στο τραπέζι και σκέφτεσαι ότι είναι 4 του μήνα και σου έχουν μείνει τα ρέστα για να πας σούπερ μάρκετ…

Γιατί είσαι τίμιος. Και η τιμιότητα σε αυτή τη χώρα, είναι εν τέλει μειονέκτημα. Μια χώρα που έχει πια εθνικό ρητό το «λαμογίζειν εστί φιλοσοφείν». Δεν το χωράει πια ο νους σου πόσοι πολλοί είναι οι απατεώνες σε αυτόν τον τόπο. Και πόσο καλά έχουν σχεδιάσει τις «δουλειές» τους.

Ποιους γνωρίζουν, σε ποιους μιλάνε και πόσοι συμμετέχουν σε αυτό το κύκλωμα που ζει και βασιλεύει εις βάρος των κανονικών ανθρώπων.

Ο φραπές, ο χασάπης, το καλόπαιδο της μαφίας, οι τύποι με τις βενζίνες, όλοι αυτοί οι απατεώνες και μαφιόζοι της διπλανής πόρτας, είναι αυτοί που σε έβλεπαν να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά σου και να γυρνάς με το μεροκάματο και γέλαγαν μαζί σου… Είναι αυτοί που εκπροσωπούν όλους όσοι έχουν «μπάρμπα στην Κορώνη». Είναι οι έχοντες.

Οι ξύπνιοι απέναντι στον μαλάκα.

Οι πουλάω μούρη απέναντι στον πουλάω ό,τι έχω για να βγάλω το μήνα.

Κι επειδή μόλις τελειώσει η ιστορία με τα καύσιμα θα περάσει ο… επόμενος- που ποιος ξέρει τι θα λυμαίνεται- ας βρούμε ένα τρόπο να… εξάγουμε λαμόγια μπας και κερδίσει κάτι αυτός ο τόπος από τη βρωμιά και τη δυσωδία.

Βγάλτε αυτά τα… λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό να διδάξουν τους επίδοξους κλέφτες και απατεώνες ανά την οικουμένη. Ούτως ή άλλως εδώ πήξαμε. Δεν αντέχουμε άλλο…

