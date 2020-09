Emmy Awards 2020: Αυτοί είναι οι νικητές

Η 72η τελετή των Emmy Awards έγινε διαδικτυακά.

Χθες, Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκαν τα Emmy Awards χωρίς βέβαια να υπάρξει κόκκινο χαλί και οι κλασσικές αγκαλιές και τα φιλιά μεταξύ των νικητών. Η τελετή ήταν virtual με παρουσιαστή τον Jimmy Kimmel.

Καλύτερη κωμική σειρά:

The Good Place

Καλύτερη δραματική σειρά

Succession

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Billy Porter, Pose

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Zendaya, Euphoria

Outstanding Limited Series

Unorthodox

Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie

Regina Kind, Watchmen

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά

Eugene Levy, Schitt's Creek

Β γυναικείος ρόλος κωμική σειρά

Betty Gilpin, GLOW

Β' ανδρικός ρόλος κωμωδία

Dan Levy, Schitt’s Creek

Β γυναικείος ρόλος, δράμα

Julia Garner, Ozark

β ανδρικός ρόλος δράμα

Billy Crudup, The Morning Show

Television Movie





Bad Education