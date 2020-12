DPG Digital Media: Πάντα στην κορυφή, με τέσσερις διακρίσεις και στα IAB MIXX AWARDS 2020

Με τέσσερις κορυφαίες διακρίσεις στον θεσμό IAB MIXX AWARDS 2020 «κλείνει» το 2020 για την DPG Digital Media: Ένα χρυσό βραβείο, ένα αργυρό, ένα χάλκινο και ένα Βραβείο Μελών ΙΑΒ κοσμούν πλέον την «τροπαιοθήκη» της, επισφραγίζοντας την άοκνη προσπάθεια των στελεχών της, ειδικά φέτος, μία χρονιά που αποδείχθηκε γεμάτη προκλήσεις, υπό πρωτοφανείς, για όλους, συνθήκες.

Η DPG Digital Media, το κορυφαίο και πληρέστερο δίκτυο ψηφιακών Μέσων στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνει, έτσι, την κυριαρχία της στην παροχή διαφοροποιημένων και ολοκληρωμένων Branded Content υπηρεσιών προς τους πελάτες και συνεργάτες της, που την εμπιστεύονται λόγω του υψηλού επιπέδου αποτελέσματος που παράγει κάθε φορά.

Τα βραβεία που κέρδισε η DPG Digital Media

Στην απονομή των IAB MIXX AWARDS 2020, η DPG Digital Media βραβεύτηκε με «Gold», την πρώτη θέση, στην κατηγορία «Branded Content & Native Advertising», για την ενέργεια με τίτλο «FixFilia», για το brand Fix, που παρουσιάστηκε στο Ratpack.gr με κεντρικό σλόγκαν «Έχεις μήνυμα φιλίας. Άνοιξέ το!».

Με το αργυρό «Silver» βραβείο διακρίθηκε η ενέργεια «EveryDayTeen powered by EveryDay», που διαγωνίστηκε στην κατηγορία «Best original content series». Με τη συγκεκριμένη ενέργεια και μέσω του microsite της DPG Digital Media teen.queen.gr, δημιουργήθηκε μια πρωτότυπη και διασκεδαστική interactive πλατφόρμα, με πλήθος άρθρων και multimedia περιεχόμενο για τις αναγνώστριες.

Στην κατηγορία «Experimental and Innovative Campaign» η DPG Digital Media απέσπασε το «Bronze», χάλκινο βραβείο, για την ενέργεια με τίτλο «VodafoneTV - SeriesMates», που προβλήθηκε από το CNN Greece, αλλά και όλα τα ψηφιακά Μέσα του Ομίλου. Επρόκειτο για μία πρωτοποριακή, mobile friendly, animated πλατφόρμα, όπου μέσα από μία full screen οθόνη, η οποία κινoύνταν κατά το mouse over, ο χρήστης απαντούσε σε ένα διασκεδαστικό quiz, ώστε να ανακαλύψει τον τύπο τηλεοπτικής διασκέδασης που του ταιριάζει.

Τέταρτο βραβείο της συγκεκριμένης διοργάνωσης ήταν το «Βραβείο Μελών ΙΑΒ» της κατηγορίας «Best Brand/product Launch», που έλαβε η καμπάνια με τίτλο «Kanetonkinezo powered by MILKO PROTEIN» στο Ratpack.gr. Με πρωτότυπο, fun περιεχόμενο και με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ, επικοινωνήθηκαν οι στόχοι του συγκεκριμένου brand, με στόχευση στο αντρικό κοινό του συγκεκριμένου site της DPG Digital Media.

DPG Digital Media: Ιστορίες με premium περιεχόμενο και νέες τεχνολογίες

Δημιουργικότητα και δυναμική, με τέσσερις διακρίσεις για την DPG Digital Media σε έναν διαγωνισμό με διεθνή χαρακτήρα και υψηλά standards. Η DPG Digital Media καταξιώνεται ως ο οργανισμός που δίνει στα εκατομμύρια αναγνωστών του καθημερινά, τις ιστορίες που αναζητούν, τις ιστορίες που τους ταξιδεύουν, τις ιστορίες που τους διασκεδάζουν και τους ανοίγουν παράθυρο στο απέραντο διαδίκτυο. Με παραγωγή premium branded content, αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις νέες τεχνολογίες και τις ειδικά προσαρμοσμένες ευκαιρίες διαφήμισης, παράγει αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το κοινό και τους στρατηγικούς, επιχειρηματικούς εταίρους της.

Διότι, σήμερα η DPG Digital Media γνωρίζει πώς να διηγηθεί στον αναγνώστη ιστορίες με τον πλέον ελκυστικό και επιδραστικό τρόπο, με συγκεκριμένο στόχο και κατεύθυνση.

Δημιουργεί πρωτότυπο και συναρπαστικό περιεχόμενο από ταλαντούχους αφηγητές και δημοσιογράφους, που αξιοποιούν την εμπειρία και τη φαντασία τους για να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό του ομίλου, στο σύνολο των ψηφιακών Μέσων και των social media καναλιών, που συνθέτουν ένα ασφαλές και premium περιβάλλον διαφημιστικής προβολής. Η DPG Digital Media άλλωστε, παραμένει πιστή στο όραμά της για την παραγωγή περιεχόμενου υψηλής αξίας και τη δημιουργία ολοκληρωμένων ενεργειών επικοινωνίας, οι οποίες προσφέρουν κάθε φορά μια μοναδική εμπειρία για τον χρήστη και μια μοναδική ευκαιρία για τον εκάστοτε συνεργάτη.

Ειδικοί στα πεδία του Branded Content και των Audience Insights, αλλά και το εξειδικευμένο τμήμα Αd Operations αξιοποιούν παραδοσιακές μορφές display διαφήμισης που συνδυάζονται με rich media formats και ενσωματώνουν κάθε νέα δυνατότητα που δίνει σήμερα η τεχνολογία για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό media plan, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα brand safe περιβάλλον, με την εφαρμογή και τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων.

Η DPG Digital Media σήμερα είναι το κορυφαίο και πληρέστερο δίκτυο ψηφιακών Μέσων στην ελληνική αγορά και το αποδεικνύει αδιάκοπα, σε κάθε μία συνεργασία της, όπως επιβεβαιώνει το κοινό που την εμπιστεύεται καθημερινά, οι ικανοποιημένοι πελάτες της, αλλά και τα βραβεία που κατακτά.

Τα IAB MIXX AWARDS 2020

Τα MIXX Awards επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα κάθε χρονιάς, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα. Οι νικητές δημιουργούν βάσεις έμπνευσης για τα στελέχη του χώρου όσον αφορά στις αποτελεσματικότερες πρακτικές, αλλά και καινοτόμες παρουσιάσεις. Τα συγκεκριμένα βραβεία έχουν διεθνή χαρακτήρα και προβολή, καθώς η κριτική επιτροπή που απονέμει τις διακρίσεις αποτελείται από στελέχη του χώρου όλης της Ευρώπης. Η διοργάνωση είναι του IAB Hellas, της κορυφαίας Ένωσης για το διαδικτυακό οικοσύστημα της διαφήμισης, που προωθεί την ανάπτυξη του τομέα και τη βιωσιμότητά του, καταδεικνύοντας την αξία που προσφέρει η ψηφιακή διαφήμιση στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, στους καταναλωτές και στην αγορά.

Για την DPG Digital Media, τα τέσσερα νέα IAB MIXX AWARDS 2020 επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά της στην παραγωγή περιεχομένου, στην αφήγηση πρωτότυπων ιστοριών για τους αναγνώστες της, που την επιβραβεύουν καθημερινά με την ανταπόκρισή τους όλα τα ψηφιακά Μέσα της. Διότι, η μεγαλύτερη επιβράβευση ενός οργανισμού όπως η DPG Digital Media, που απευθύνεται στο κοινό, είναι πάντα η πρώτη θέση στην προτίμησή του.