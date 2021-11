The Voice: Τα knockouts ξεκινάνε με ένα δυνατό ντουέτο - Χαμός με το steal ανάμεσα στους coaches

Δυνατό ντουέτο της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο The Voice.

The Voice: Συνεχίζεται η φάση των Κnockouts αυτό το Σαββατοκύριακο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για την πορεία των μελών της ομάδας τους. Σε ποιους θα δώσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Στο πλευρό τους στέκονται ως οι καλύτεροι βοηθοί, οι guest coaches. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Χρήστος Δάντης και η Μαρίνα Σάττι αναλύουν τις επιδόσεις των διαγωνιζόμενων και δίνουν χρήσιμες συμβουλές.

PHOTO GALLERY Photo 1/5 Το ντουέτο της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πηγή: ΣΚΑΪ Photo 2/5 Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Πηγή: ΣΚΑΪ Photo 3/5 Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Δάντης. Πηγή: ΣΚΑΪ Photo 4/5 Σάκης Ρουβάς και Μαρίνα Σάττι. Πηγή: ΣΚΑΪ Photo 5/5 Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Κωνσταντίνος Αργυρός. Πηγή: ΣΚΑΪ

Δυνατό χαρτί στα χέρια των coaches το δικαίωμα του steal που μπορεί να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία σε έναν διαγωνιζόμενο και να προσθέσει ένα μεγάλο ταλέντο στην ομάδα τους. Πώς θα αποφασίσουν να το χρησιμοποιήσουν και τι θα συμβεί όταν στη σκηνή οι τρεις διαγωνιζόμενοι έχουν εξίσου συγκλονιστικές ερμηνείες;

Την Κυριακή, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη συναντιούνται on stage και ερμηνεύουν τα τραγούδια «Μικρά Βεγγαλικά» και «Αθήνα μου» σε μία μοναδική μουσική συνύπαρξη για τους τηλεθεατές του The Voice of Greece!

Ο Γιώργος Λιανός με το μοναδικό του χιούμορ υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στη σκηνή του The Voice of Greece ενώ η Βάλια Χατζηθεοδώρου μοιράζεται την αγωνία αλλά και τη χαρά των διαγωνιζόμενων από τα παρασκήνια!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, συντονιστείτε στα Κnockouts του The Voice of Greece!

