Γιώργος Λιάγκας: Αποκάλυψε πόσο κοστίζει κάθε επεισόδιο του «Just the 2 of us»

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τα νούμερα τηλεθέασης αλλά και το μεγάλο κόστος του μουσικού show.

Τα νούμερα τηλεθέασης της prime time ζώνης του σαββατοκύριακου σχολιάστηκαν το πρωί της Δευτέρας (20/12) στον αέρα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να σχολιάσει τότε την τηλεθέαση του «Just the 2 of us» και αποκάλυψε πως θλίβεται με το 10,8%, αφού είναι το πιο ακριβό σόου στην ελληνική τηλεόραση.

«Εγώ θλίβομαι. Σημασία έχει ότι το σόου του Κοκλώνη έχει 280.000 ευρώ το επεισόδιο. Το σόου που κάνει 10,8% είναι ό,τι πιο ακριβό στην ελληνική τηλεόραση, άρα κάποιοι άνθρωποι που είναι δίπλα του δεν του λένε να κάνει κάτι σωστά. Εγώ με χαρά να του πω και τζάμπα», είπε τότε ο Γιώργος Λιάγκας αποκαλύπτοντας ποσό κοστίζει κάθε επεισόδιο του “Just the 2 of us”.

«Από την άλλη όμως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλειά… Που είναι τεχνικοί, μακιγιέζ, δημοσιογράφοι. Ο Κοκλώνης είναι ένας παραγωγός που τους πληρώνει όλους. Όλα μετριούνται κάθε χρονιά με τα νούμερα;» είπε με τη σειρά της η Φαίη Σκορδά, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αν θέλει ο Κοκλώνης να χάνει 150.000 ευρώ από την τσέπη του… Χάνει λεφτά».

