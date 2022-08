Κεφάλαιο ριάλιτι: Όλα όσα θα δούμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Τα ριάλιτι δεν θα λείψουν για άλλη μια χρονιά από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με δοκιμασμένες «συνταγές» αλλά και νέα προγράμματα στο… μενού.

Μπορεί τα τελευταία τρία χρόνια η μυθοπλασία να έχει κερδίσει αρκετά reality shows, και μάλιστα κάποιες φορές κατά κράτος, όμως τα κανάλια δεν παύουν να επενδύουν σε αυτά.

Φυσικά οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν… ποντάρουν τόσο πολύ σε τέτοια προγράμματα, όσο έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν, όμως με εξαίρεση τον Alpha που τουλάχιστον στο πρώτο μισό της σεζόν δεν θα έχει ριάλιτι στο πρόγραμμά του, τα υπόλοιπα κανάλια θα εντάξουν ξανά δοκιμασμένες λύσεις, αλλά και φρέσκιες ιδέες τη νέα σεζόν.

Ας δούμε λοιπόν τα ριάλιτι που θα μας κρατήσουν συντροφιά τη χρονιά που μας έρχεται.

ΣΚΑΙ: Survivor All Star - Love Island

Ο ΣΚΑΙ τη νέα χρονιά ετοιμάζεται τη νέα χρονιά να προβάλει κάτι εντελώς καινούργιο, αλλά και τον All Star κύκλο του Survivor, που θα προβληθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο πρόκειται για ένα ριάλιτι αγάπης που θα γυριστεί στα Κανάρια Νησιά, με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Σκοπός των παικτών θα είναι να βρουν το άλλο τους μισό αλλά παράλληλα θα υπάρχουν και δοκιμασίες τύπου… Survivor. Ένα νέο πρότζεκτ που φέρνει το κανάλι του Φαλήρου και σίγουρα ποντάρουν πολλά.

Όσο για το Survivor; Όπως αναφέραμε παραπάνω, θα δούμε τον All Star κύκλο για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Ατζούν εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει τα πρώτα ραντεβού με τους παίκτες που θέλει να συμμετάσχουν στην πιο ακριβή παραγωγή του στη χώρα μας.

STAR: GNTM - MasterChef - Asia Express

Το Star θα μπει στη «μάχη» της νέας τηλεοπτικής σεζόν με δύο δοκιμασμένα προγράμματα και κάτι όχι τόσο διαφορετικό, καθώς στο παρελθόν είχαμε δει το Globetrotters. Κάτι αντίστοιχο θα είναι και το Asia Express, μόνο που το ριάλιτι που θα παρουσιάσει ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, είναι γυρισμένο στην Ασία και τα ζευγάρια που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να επιβιώσουν με ένα ευρώ την ημέρα.

Από εκεί και πέρα, στο κανάλι της Κηφισιάς θα δούμε για άλλη μια χρονιά το MasterChef, όμως στο δεύτερο μισό της σεζόν και το πλήρως ανανεωμένο GNTM. Η επιστροφή της Βίκυς Καγιά, τα νέα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής αλλά και οι νέοι coaches, αναμένεται να φρεσκάρουν το ριάλιτι μοντέλων, το οποίο πέρσι η αλήθεια είναι πως δεν σημείωσε τα νούμερα των περασμένων ετών. Να σημειωθεί πως στο GNTM 5 μετά από δύο χρονιές θα συμμετάσχουν μόνο γυναίκες.

ANT1: I’m a Celebrity Get me Out of Here

Το κανάλι του Αμαρουσίου δεν κέρδισε τα αναμενόμενα τα τελευταία χρόνια από τα ριάλιτι και έδωσε έμφαση στις σειρές μυθοπλασίας, όπου και βγήκε κερδισμένο. Παρ' όλα αυτά οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 αποφάσισαν να βγάλουν από το συρτάρι ένα νέο ριάλιτι που ήταν να προβληθεί την προηγούμενη σεζόν.

Το «I’m a Celebrity Get me Out of Here» είναι το νέο φιλόδοξο πρότζεκτ του ANT1 που ευελπιστεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Ένα διαφορετικό εγχείρημα που δεν έχουμε δει ξανά στην ελληνική τηλεόραση. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα στη Νότια Αφρική.

MEGA: Fame Story

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή του από τον ΑΝΤ1 και την τεράστια επιτυχία που σημείωσε, το MEGA φαίνεται πως θα επαναφέρει το «θρυλικό» Fame Story. Η παραγωγή βρίσκεται στα τελευταία στάδια και αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις. Όσο για την παρουσιάστρια στα live show; Στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα της Μαρίας Μπεκατώρου, η οποία έχει ήδη συμβόλαιο με το κανάλι.